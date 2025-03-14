CotaçõesSeções
Moedas / IMKTA
IMKTA: Ingles Markets Incorporated - Class A

69.08 USD 0.39 (0.57%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do IMKTA para hoje mudou para 0.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 68.56 e o mais alto foi 69.08.

Veja a dinâmica do par de moedas Ingles Markets Incorporated - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IMKTA Notícias

Faixa diária
68.56 69.08
Faixa anual
58.92 75.63
Fechamento anterior
68.69
Open
68.56
Bid
69.08
Ask
69.38
Low
68.56
High
69.08
Volume
3
Mudança diária
0.57%
Mudança mensal
2.40%
Mudança de 6 meses
6.90%
Mudança anual
-5.47%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
0.800 milh
Projeç.
0.692 milh
Prév.
0.664 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
20.5%
Projeç.
7.9%
Prév.
-1.8%
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
-0.607 milh
Projeç.
-2.631 milh
Prév.
-9.285 milh
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
0.177 milh
Projeç.
-0.329 milh
Prév.
-0.296 milh
17:00
USD
Leilão Note a 5 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.724%