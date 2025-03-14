Moedas / IMKTA
IMKTA: Ingles Markets Incorporated - Class A
69.08 USD 0.39 (0.57%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IMKTA para hoje mudou para 0.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 68.56 e o mais alto foi 69.08.
Veja a dinâmica do par de moedas Ingles Markets Incorporated - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IMKTA Notícias
- Conselho da Ingles Markets adota estatutos alterados e atualizados
- Ingles Markets board adopts amended and restated bylaws
- Ingles Markets declares cash dividend for Class A and B shares
- Ingles Markets Is A Robust Candidate For Significant Upside (NASDAQ:IMKTA)
- Ingles Markets Is In The Bargain Bin (NASDAQ:IMKTA)
Faixa diária
68.56 69.08
Faixa anual
58.92 75.63
- Fechamento anterior
- 68.69
- Open
- 68.56
- Bid
- 69.08
- Ask
- 69.38
- Low
- 68.56
- High
- 69.08
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.57%
- Mudança mensal
- 2.40%
- Mudança de 6 meses
- 6.90%
- Mudança anual
- -5.47%
