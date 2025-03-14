Divisas / IMKTA
IMKTA: Ingles Markets Incorporated - Class A
69.08 USD 0.39 (0.57%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IMKTA de hoy ha cambiado un 0.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 68.56, mientras que el máximo ha alcanzado 69.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ingles Markets Incorporated - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
IMKTA News
- El consejo de Ingles Markets adopta estatutos modificados y actualizados
- Consejo de Ingles Markets adopta estatutos modificados y actualizados
- Ingles Markets board adopts amended and restated bylaws
- Ingles Markets declares cash dividend for Class A and B shares
- Ingles Markets Is A Robust Candidate For Significant Upside (NASDAQ:IMKTA)
- Ingles Markets Is In The Bargain Bin (NASDAQ:IMKTA)
Rango diario
68.56 69.08
Rango anual
58.92 75.63
- Cierres anteriores
- 68.69
- Open
- 68.56
- Bid
- 69.08
- Ask
- 69.38
- Low
- 68.56
- High
- 69.08
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 0.57%
- Cambio mensual
- 2.40%
- Cambio a 6 meses
- 6.90%
- Cambio anual
- -5.47%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
- Act.
- 0.800 M
- Pronós.
- 0.692 M
- Prev.
- 0.664 M
14:00
USD
- Act.
- 20.5%
- Pronós.
- 7.9%
- Prev.
- -1.8%
14:30
USD
- Act.
- -0.607 M
- Pronós.
- -2.631 M
- Prev.
- -9.285 M
14:30
USD
- Act.
- 0.177 M
- Pronós.
- -0.329 M
- Prev.
- -0.296 M
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.724%