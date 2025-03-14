CotizacionesSecciones
Divisas / IMKTA
Volver a Acciones

IMKTA: Ingles Markets Incorporated - Class A

69.08 USD 0.39 (0.57%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IMKTA de hoy ha cambiado un 0.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 68.56, mientras que el máximo ha alcanzado 69.08.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Ingles Markets Incorporated - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IMKTA News

Rango diario
68.56 69.08
Rango anual
58.92 75.63
Cierres anteriores
68.69
Open
68.56
Bid
69.08
Ask
69.38
Low
68.56
High
69.08
Volumen
3
Cambio diario
0.57%
Cambio mensual
2.40%
Cambio a 6 meses
6.90%
Cambio anual
-5.47%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas
Act.
0.800 M
Pronós.
0.692 M
Prev.
0.664 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas m/m
Act.
20.5%
Pronós.
7.9%
Prev.
-1.8%
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
-0.607 M
Pronós.
-2.631 M
Prev.
-9.285 M
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
0.177 M
Pronós.
-0.329 M
Prev.
-0.296 M
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 5 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.724%