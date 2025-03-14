Währungen / IMKTA
IMKTA: Ingles Markets Incorporated - Class A
69.08 USD 0.39 (0.57%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IMKTA hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.56 bis zu einem Hoch von 69.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ingles Markets Incorporated - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
68.56 69.08
Jahresspanne
58.92 75.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 68.69
- Eröffnung
- 68.56
- Bid
- 69.08
- Ask
- 69.38
- Tief
- 68.56
- Hoch
- 69.08
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.57%
- Monatsänderung
- 2.40%
- 6-Monatsänderung
- 6.90%
- Jahresänderung
- -5.47%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.724%