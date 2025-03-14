KurseKategorien
IMKTA: Ingles Markets Incorporated - Class A

69.08 USD 0.39 (0.57%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IMKTA hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.56 bis zu einem Hoch von 69.08 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ingles Markets Incorporated - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
68.56 69.08
Jahresspanne
58.92 75.63
Vorheriger Schlusskurs
68.69
Eröffnung
68.56
Bid
69.08
Ask
69.38
Tief
68.56
Hoch
69.08
Volumen
3
Tagesänderung
0.57%
Monatsänderung
2.40%
6-Monatsänderung
6.90%
Jahresänderung
-5.47%
