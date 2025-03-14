QuotazioniSezioni
Valute / IMKTA
IMKTA: Ingles Markets Incorporated - Class A

69.08 USD 0.39 (0.57%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IMKTA ha avuto una variazione del 0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 68.56 e ad un massimo di 69.08.

Segui le dinamiche di Ingles Markets Incorporated - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
68.56 69.08
Intervallo Annuale
58.92 75.63
Chiusura Precedente
68.69
Apertura
68.56
Bid
69.08
Ask
69.38
Minimo
68.56
Massimo
69.08
Volume
3
Variazione giornaliera
0.57%
Variazione Mensile
2.40%
Variazione Semestrale
6.90%
Variazione Annuale
-5.47%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
Vendita di Nuove Case
Agire
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Nuove Vendite Domestiche m/m
Agire
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Asta di Banconote a 5 anni
Agire
Fcst
Prev
3.724%