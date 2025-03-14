Valute / IMKTA
IMKTA: Ingles Markets Incorporated - Class A
69.08 USD 0.39 (0.57%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IMKTA ha avuto una variazione del 0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 68.56 e ad un massimo di 69.08.
Segui le dinamiche di Ingles Markets Incorporated - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IMKTA News
- Il consiglio di amministrazione di Ingles Markets adotta statuto modificato
- Ingles Markets board adopts amended and restated bylaws
- Ingles Markets declares cash dividend for Class A and B shares
- Ingles Markets Is A Robust Candidate For Significant Upside (NASDAQ:IMKTA)
- Ingles Markets Is In The Bargain Bin (NASDAQ:IMKTA)
Intervallo Giornaliero
68.56 69.08
Intervallo Annuale
58.92 75.63
- Chiusura Precedente
- 68.69
- Apertura
- 68.56
- Bid
- 69.08
- Ask
- 69.38
- Minimo
- 68.56
- Massimo
- 69.08
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.57%
- Variazione Mensile
- 2.40%
- Variazione Semestrale
- 6.90%
- Variazione Annuale
- -5.47%
