IMKTA: Ingles Markets Incorporated - Class A
69.08 USD 0.39 (0.57%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IMKTA a changé de 0.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 68.56 et à un maximum de 69.08.
Suivez la dynamique Ingles Markets Incorporated - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IMKTA Nouvelles
Range quotidien
68.56 69.08
Range Annuel
58.92 75.63
- Clôture Précédente
- 68.69
- Ouverture
- 68.56
- Bid
- 69.08
- Ask
- 69.38
- Plus Bas
- 68.56
- Plus Haut
- 69.08
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 0.57%
- Changement Mensuel
- 2.40%
- Changement à 6 Mois
- 6.90%
- Changement Annuel
- -5.47%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
- Act
- 0.800 M
- Fcst
- 0.692 M
- Prev
- 0.664 M
14:00
USD
- Act
- 20.5%
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -1.8%
14:30
USD
- Act
- -0.607 M
- Fcst
- -2.631 M
- Prev
- -9.285 M
14:30
USD
- Act
- 0.177 M
- Fcst
- -0.329 M
- Prev
- -0.296 M
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.724%