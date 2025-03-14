CotationsSections
Devises / IMKTA
IMKTA: Ingles Markets Incorporated - Class A

69.08 USD 0.39 (0.57%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IMKTA a changé de 0.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 68.56 et à un maximum de 69.08.

Suivez la dynamique Ingles Markets Incorporated - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
68.56 69.08
Range Annuel
58.92 75.63
Clôture Précédente
68.69
Ouverture
68.56
Bid
69.08
Ask
69.38
Plus Bas
68.56
Plus Haut
69.08
Volume
3
Changement quotidien
0.57%
Changement Mensuel
2.40%
Changement à 6 Mois
6.90%
Changement Annuel
-5.47%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%