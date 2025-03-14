Валюты / IMKTA
IMKTA: Ingles Markets Incorporated - Class A
69.08 USD 0.39 (0.57%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IMKTA за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.56, а максимальная — 69.08.
Следите за динамикой Ingles Markets Incorporated - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IMKTA
- Совет директоров Ingles Markets принял поправки к уставу компании
- Ingles Markets board adopts amended and restated bylaws
- Ingles Markets declares cash dividend for Class A and B shares
- Ingles Markets Is A Robust Candidate For Significant Upside (NASDAQ:IMKTA)
- Ingles Markets Is In The Bargain Bin (NASDAQ:IMKTA)
Дневной диапазон
68.56 69.08
Годовой диапазон
58.92 75.63
- Предыдущее закрытие
- 68.69
- Open
- 68.56
- Bid
- 69.08
- Ask
- 69.38
- Low
- 68.56
- High
- 69.08
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.57%
- Месячное изменение
- 2.40%
- 6-месячное изменение
- 6.90%
- Годовое изменение
- -5.47%
