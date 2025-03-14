КотировкиРазделы
IMKTA
IMKTA: Ingles Markets Incorporated - Class A

69.08 USD 0.39 (0.57%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IMKTA за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.56, а максимальная — 69.08.

Следите за динамикой Ingles Markets Incorporated - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
68.56 69.08
Годовой диапазон
58.92 75.63
Предыдущее закрытие
68.69
Open
68.56
Bid
69.08
Ask
69.38
Low
68.56
High
69.08
Объем
3
Дневное изменение
0.57%
Месячное изменение
2.40%
6-месячное изменение
6.90%
Годовое изменение
-5.47%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%