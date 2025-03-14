クォートセクション
IMKTA: Ingles Markets Incorporated - Class A

69.08 USD 0.39 (0.57%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IMKTAの今日の為替レートは、0.57%変化しました。日中、通貨は1あたり68.56の安値と69.08の高値で取引されました。

Ingles Markets Incorporated - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
68.56 69.08
1年のレンジ
58.92 75.63
以前の終値
68.69
始値
68.56
買値
69.08
買値
69.38
安値
68.56
高値
69.08
出来高
3
1日の変化
0.57%
1ヶ月の変化
2.40%
6ヶ月の変化
6.90%
1年の変化
-5.47%
24 9月, 水曜日
14:00
USD
新築住宅販売戸数（New Home Sales）
実際
0.800 M
期待
0.692 M
0.664 M
14:00
USD
新築住宅販売戸数前月比
実際
20.5%
期待
7.9%
-1.8%
14:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
-0.607 M
期待
-2.631 M
-9.285 M
14:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
0.177 M
期待
-0.329 M
-0.296 M
17:00
USD
5年債入札
実際
期待
3.724%