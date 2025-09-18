IEV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares Europe ETF hisse senedi 66.52 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 66.34 - 66.61 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 66.13 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 311 değerine ulaştı. IEV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares Europe ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares Europe ETF hisse senedi şu anda 66.52 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 19.81% ve USD değerlerini izler. IEV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IEV hisse senedi nasıl alınır? iShares Europe ETF hisselerini şu anki 66.52 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 66.52 ve Ask 66.82 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 311 ve günlük değişim oranı 0.05% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IEV fiyat hareketlerini takip edin.

IEV hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares Europe ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 51.32 - 66.92 ve mevcut fiyatı 66.52 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 66.52 veya Ask 66.82 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.85% ve 6 aylık değişim oranı 10.42% değerlerini karşılaştırır. IEV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares Europe ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares Europe ETF hisse senedi yıllık olarak 66.92 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 51.32 - 66.92). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 66.13 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Europe ETF performansını takip edin.

iShares Europe ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares Europe ETF (IEV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 51.32 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 66.52 ve hareket ettiği yıllık aralık 51.32 - 66.92 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IEV fiyat hareketlerini izleyin.