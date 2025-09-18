- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
IEV: iShares Europe ETF
IEV fiyatı bugün 0.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 66.34 ve Yüksek fiyatı olarak 66.61 aralığında işlem gördü.
iShares Europe ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IEV haberleri
- Rates Spark: Holding Up Amid Tumultuous Times
- Rates Spark: Euro Rates In A Comfortable Position
- U.S. Government Shutdown Unlikely To Materially Impact Markets
- Cautious Eurozone Consumers Stay Home As Retail Sales Stagnate
- A 20,000-Foot Perspective: Cashing In On (European) Liberation Day Trades
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
- Rates Spark: All Major Dutch Funds Now On Track For 2026
- Eurozone Unemployment Ticked Up To 6.3% In August
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- Rates Spark: Positive Signs From Dutch Pension Reforms
- Europe’s Economic Outlook: A Turning Point?
- Rates Spark: Flying Blind
- Rates Spark: Tight Timelines For Dutch Pension Reforms
- Eurozone Businesses Grow Cautiously More Optimistic For Months Ahead
- What Europe Stands To Lose From Trump’s Latest Tariffs – Revisited
- Weekly Commentary: Canary?
- Markets Weekly Outlook – Getting Ready For September NFP Week
- Rates Spark: Whimsical Data Clouds The Fed’s Path
- Eurozone Bank Lending Remains Unshaken By Global Uncertainty For Now
- Sticking With Granular Views In Europe
- Eurozone PMI Marches On Thanks To Stronger Services Sector
- Rates Spark: Will German And French PMIs Keep Our Bearish Rates Outlook Supported?
- Central Banks Struggle To Regain The Rates Narrative
- Global Economic Outlook: September 2025
Sıkça sorulan sorular
IEV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares Europe ETF hisse senedi 66.52 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 66.34 - 66.61 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 66.13 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 311 değerine ulaştı. IEV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares Europe ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares Europe ETF hisse senedi şu anda 66.52 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 19.81% ve USD değerlerini izler. IEV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
IEV hisse senedi nasıl alınır?
iShares Europe ETF hisselerini şu anki 66.52 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 66.52 ve Ask 66.82 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 311 ve günlük değişim oranı 0.05% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IEV fiyat hareketlerini takip edin.
IEV hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares Europe ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 51.32 - 66.92 ve mevcut fiyatı 66.52 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 66.52 veya Ask 66.82 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.85% ve 6 aylık değişim oranı 10.42% değerlerini karşılaştırır. IEV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares Europe ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares Europe ETF hisse senedi yıllık olarak 66.92 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 51.32 - 66.92). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 66.13 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Europe ETF performansını takip edin.
iShares Europe ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares Europe ETF (IEV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 51.32 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 66.52 ve hareket ettiği yıllık aralık 51.32 - 66.92 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IEV fiyat hareketlerini izleyin.
IEV hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares Europe ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 66.13 ve yıllık değişim oranı 19.81% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 66.13
- Açılış
- 66.49
- Satış
- 66.52
- Alış
- 66.82
- Düşük
- 66.34
- Yüksek
- 66.61
- Hacim
- 311
- Günlük değişim
- 0.59%
- Aylık değişim
- 0.85%
- 6 aylık değişim
- 10.42%
- Yıllık değişim
- 19.81%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 4.651%