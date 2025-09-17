IEV: iShares Europe ETF
今日IEV汇率已更改0.59%。当日，交易品种以低点66.34和高点66.61进行交易。
关注iShares Europe ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
IEV股票今天的价格是多少？
iShares Europe ETF股票今天的定价为66.52。它在66.34 - 66.61范围内交易，昨天的收盘价为66.13，交易量达到311。IEV的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Europe ETF股票是否支付股息？
iShares Europe ETF目前的价值为66.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.81%和USD。实时查看图表以跟踪IEV走势。
如何购买IEV股票？
您可以以66.52的当前价格购买iShares Europe ETF股票。订单通常设置在66.52或66.82附近，而311和0.05%显示市场活动。立即关注IEV的实时图表更新。
如何投资IEV股票？
投资iShares Europe ETF需要考虑年度范围51.32 - 66.92和当前价格66.52。许多人在以66.52或66.82下订单之前，会比较0.85%和。实时查看IEV价格图表，了解每日变化。
iShares Europe ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Europe ETF的最高价格是66.92。在51.32 - 66.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Europe ETF的绩效。
iShares Europe ETF股票的最低价格是多少？
iShares Europe ETF（IEV）的最低价格为51.32。将其与当前的66.52和51.32 - 66.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IEV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IEV股票是什么时候拆分的？
iShares Europe ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、66.13和19.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 66.13
- 开盘价
- 66.49
- 卖价
- 66.52
- 买价
- 66.82
- 最低价
- 66.34
- 最高价
- 66.61
- 交易量
- 311
- 日变化
- 0.59%
- 月变化
- 0.85%
- 6个月变化
- 10.42%
- 年变化
- 19.81%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.651%