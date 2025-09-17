报价部分
货币 / IEV
IEV: iShares Europe ETF

66.52 USD 0.39 (0.59%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IEV汇率已更改0.59%。当日，交易品种以低点66.34和高点66.61进行交易。

关注iShares Europe ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

IEV股票今天的价格是多少？

iShares Europe ETF股票今天的定价为66.52。它在66.34 - 66.61范围内交易，昨天的收盘价为66.13，交易量达到311。IEV的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Europe ETF股票是否支付股息？

iShares Europe ETF目前的价值为66.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.81%和USD。实时查看图表以跟踪IEV走势。

如何购买IEV股票？

您可以以66.52的当前价格购买iShares Europe ETF股票。订单通常设置在66.52或66.82附近，而311和0.05%显示市场活动。立即关注IEV的实时图表更新。

如何投资IEV股票？

投资iShares Europe ETF需要考虑年度范围51.32 - 66.92和当前价格66.52。许多人在以66.52或66.82下订单之前，会比较0.85%和。实时查看IEV价格图表，了解每日变化。

iShares Europe ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Europe ETF的最高价格是66.92。在51.32 - 66.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Europe ETF的绩效。

iShares Europe ETF股票的最低价格是多少？

iShares Europe ETF（IEV）的最低价格为51.32。将其与当前的66.52和51.32 - 66.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IEV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IEV股票是什么时候拆分的？

iShares Europe ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、66.13和19.81%中可见。

日范围
66.34 66.61
年范围
51.32 66.92
前一天收盘价
66.13
开盘价
66.49
卖价
66.52
买价
66.82
最低价
66.34
最高价
66.61
交易量
311
日变化
0.59%
月变化
0.85%
6个月变化
10.42%
年变化
19.81%
