IEV: iShares Europe ETF

66.43 USD 0.30 (0.45%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IEV a changé de 0.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 66.34 et à un maximum de 66.61.

Suivez la dynamique iShares Europe ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IEV Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action IEV aujourd'hui ?

L'action iShares Europe ETF est cotée à 66.43 aujourd'hui. Elle se négocie dans 66.34 - 66.61, a clôturé hier à 66.13 et son volume d'échange a atteint 176. Le graphique en temps réel du cours de IEV présente ces mises à jour.

L'action iShares Europe ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares Europe ETF est actuellement valorisé à 66.43. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 19.65% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IEV.

Comment acheter des actions IEV ?

Vous pouvez acheter des actions iShares Europe ETF au cours actuel de 66.43. Les ordres sont généralement placés à proximité de 66.43 ou de 66.73, le 176 et le -0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IEV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action IEV ?

Investir dans iShares Europe ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 51.32 - 66.92 et le prix actuel 66.43. Beaucoup comparent 0.71% et 10.28% avant de passer des ordres à 66.43 ou 66.73. Consultez le graphique du cours de IEV en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Europe ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares Europe ETF l'année dernière était 66.92. Au cours de 51.32 - 66.92, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 66.13 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Europe ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Europe ETF ?

Le cours le plus bas de iShares Europe ETF (IEV) sur l'année a été 51.32. Sa comparaison avec 66.43 et 51.32 - 66.92 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IEV sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action IEV a-t-elle été divisée ?

iShares Europe ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 66.13 et 19.65% après les opérations sur titres.

Range quotidien
66.34 66.61
Range Annuel
51.32 66.92
Clôture Précédente
66.13
Ouverture
66.49
Bid
66.43
Ask
66.73
Plus Bas
66.34
Plus Haut
66.61
Volume
176
Changement quotidien
0.45%
Changement Mensuel
0.71%
Changement à 6 Mois
10.28%
Changement Annuel
19.65%
08 octobre, mercredi
13:30
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
3.715 M
Fcst
3.334 M
Prev
1.792 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
-0.763 M
Fcst
-0.205 M
Prev
-0.271 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 10 ans
Act
4.117%
Fcst
Prev
4.033%
18:00
USD
Procès-verbal du FOMC
Act
Fcst
Prev
21:45
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev