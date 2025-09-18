- Übersicht
IEV: iShares Europe ETF
Der Wechselkurs von IEV hat sich für heute um -1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.66 bis zu einem Hoch von 66.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Europe ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IEV heute?
Die Aktie von iShares Europe ETF (IEV) notiert heute bei 65.78. Sie wird innerhalb einer Spanne von 65.66 - 66.36 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 66.52 und das Handelsvolumen erreichte 453. Das Live-Chart von IEV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IEV Dividenden?
iShares Europe ETF wird derzeit mit 65.78 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 18.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IEV zu verfolgen.
Wie kaufe ich IEV-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Europe ETF (IEV) zum aktuellen Kurs von 65.78 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 65.78 oder 66.08 platziert, während 453 und -0.87% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IEV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IEV-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Europe ETF müssen die jährliche Spanne 51.32 - 66.92 und der aktuelle Kurs 65.78 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.27% und 9.20%, bevor sie Orders zu 65.78 oder 66.08 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IEV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Europe ETF?
Der höchste Kurs von iShares Europe ETF (IEV) im vergangenen Jahr lag bei 66.92. Innerhalb von 51.32 - 66.92 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 66.52 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Europe ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Europe ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Europe ETF (IEV) im Laufe des Jahres betrug 51.32. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 65.78 und der Spanne 51.32 - 66.92 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IEV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IEV statt?
iShares Europe ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 66.52 und 18.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 66.52
- Eröffnung
- 66.36
- Bid
- 65.78
- Ask
- 66.08
- Tief
- 65.66
- Hoch
- 66.36
- Volumen
- 453
- Tagesänderung
- -1.11%
- Monatsänderung
- -0.27%
- 6-Monatsänderung
- 9.20%
- Jahresänderung
- 18.48%
- Akt
- 4.734%
- Erw
- Vorh
- 4.651%