IEV: iShares Europe ETF

65.78 USD 0.74 (1.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IEVの今日の為替レートは、-1.11%変化しました。日中、通貨は1あたり65.66の安値と66.36の高値で取引されました。

iShares Europe ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

iShares Europe ETFの株価は本日65.78です。65.66 - 66.36内で取引され、前日の終値は66.52、取引量は453に達しました。IEVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Europe ETFの株は配当を出しますか？

iShares Europe ETFの現在の価格は65.78です。配当方針は会社によりますが、投資家は18.48%やUSDにも注目します。IEVの動きはライブチャートで確認できます。

IEV株を買う方法は？

iShares Europe ETFの株は現在65.78で購入可能です。注文は通常65.78または66.08付近で行われ、453や-0.87%が市場の動きを示します。IEVの最新情報はライブチャートで確認できます。

IEV株に投資する方法は？

iShares Europe ETFへの投資では、年間の値幅51.32 - 66.92と現在の65.78を考慮します。注文は多くの場合65.78や66.08で行われる前に、-0.27%や9.20%と比較されます。IEVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Europe ETFの株の最高値は？

iShares Europe ETFの過去1年の最高値は66.92でした。51.32 - 66.92内で株価は大きく変動し、66.52と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Europe ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Europe ETFの株の最低値は？

iShares Europe ETF(IEV)の年間最安値は51.32でした。現在の65.78や51.32 - 66.92と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IEVの動きはライブチャートで確認できます。

IEVの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Europe ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、66.52、18.48%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
65.66 66.36
1年のレンジ
51.32 66.92
以前の終値
66.52
始値
66.36
買値
65.78
買値
66.08
安値
65.66
高値
66.36
出来高
453
1日の変化
-1.11%
1ヶ月の変化
-0.27%
6ヶ月の変化
9.20%
1年の変化
18.48%
