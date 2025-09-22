- 概要
IEV: iShares Europe ETF
IEVの今日の為替レートは、-1.11%変化しました。日中、通貨は1あたり65.66の安値と66.36の高値で取引されました。
iShares Europe ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IEV News
よくあるご質問
IEV株の現在の価格は？
iShares Europe ETFの株価は本日65.78です。65.66 - 66.36内で取引され、前日の終値は66.52、取引量は453に達しました。IEVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Europe ETFの株は配当を出しますか？
iShares Europe ETFの現在の価格は65.78です。配当方針は会社によりますが、投資家は18.48%やUSDにも注目します。IEVの動きはライブチャートで確認できます。
IEV株を買う方法は？
iShares Europe ETFの株は現在65.78で購入可能です。注文は通常65.78または66.08付近で行われ、453や-0.87%が市場の動きを示します。IEVの最新情報はライブチャートで確認できます。
IEV株に投資する方法は？
iShares Europe ETFへの投資では、年間の値幅51.32 - 66.92と現在の65.78を考慮します。注文は多くの場合65.78や66.08で行われる前に、-0.27%や9.20%と比較されます。IEVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Europe ETFの株の最高値は？
iShares Europe ETFの過去1年の最高値は66.92でした。51.32 - 66.92内で株価は大きく変動し、66.52と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Europe ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Europe ETFの株の最低値は？
iShares Europe ETF(IEV)の年間最安値は51.32でした。現在の65.78や51.32 - 66.92と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IEVの動きはライブチャートで確認できます。
IEVの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Europe ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、66.52、18.48%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 66.52
- 始値
- 66.36
- 買値
- 65.78
- 買値
- 66.08
- 安値
- 65.66
- 高値
- 66.36
- 出来高
- 453
- 1日の変化
- -1.11%
- 1ヶ月の変化
- -0.27%
- 6ヶ月の変化
- 9.20%
- 1年の変化
- 18.48%
