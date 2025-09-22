iShares Europe ETFの現在の価格は65.78です。配当方針は会社によりますが、投資家は18.48%やUSDにも注目します。IEVの動きはライブチャートで確認できます。

iShares Europe ETFの株の最低値は？

iShares Europe ETF(IEV)の年間最安値は51.32でした。現在の65.78や51.32 - 66.92と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IEVの動きはライブチャートで確認できます。