QuotazioniSezioni
Valute / IEV
Tornare a Azioni

IEV: iShares Europe ETF

66.42 USD 0.29 (0.44%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IEV ha avuto una variazione del 0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 66.38 e ad un massimo di 66.61.

Segui le dinamiche di iShares Europe ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IEV News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni IEV oggi?

Oggi le azioni iShares Europe ETF sono prezzate a 66.42. Viene scambiato all'interno di 66.38 - 66.61, la chiusura di ieri è stata 66.13 e il volume degli scambi ha raggiunto 122. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IEV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares Europe ETF pagano dividendi?

iShares Europe ETF è attualmente valutato a 66.42. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 19.63% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IEV.

Come acquistare azioni IEV?

Puoi acquistare azioni iShares Europe ETF al prezzo attuale di 66.42. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 66.42 o 66.72, mentre 122 e -0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IEV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni IEV?

Investire in iShares Europe ETF implica considerare l'intervallo annuale 51.32 - 66.92 e il prezzo attuale 66.42. Molti confrontano 0.70% e 10.26% prima di effettuare ordini su 66.42 o 66.72. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IEV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Europe ETF?

Il prezzo massimo di iShares Europe ETF nell'ultimo anno è stato 66.92. All'interno di 51.32 - 66.92, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 66.13 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Europe ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Europe ETF?

Il prezzo più basso di iShares Europe ETF (IEV) nel corso dell'anno è stato 51.32. Confrontandolo con gli attuali 66.42 e 51.32 - 66.92 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IEV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IEV?

iShares Europe ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 66.13 e 19.63%.

Intervallo Giornaliero
66.38 66.61
Intervallo Annuale
51.32 66.92
Chiusura Precedente
66.13
Apertura
66.49
Bid
66.42
Ask
66.72
Minimo
66.38
Massimo
66.61
Volume
122
Variazione giornaliera
0.44%
Variazione Mensile
0.70%
Variazione Semestrale
10.26%
Variazione Annuale
19.63%
08 ottobre, mercoledì
13:30
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
3.715 M
Fcst
3.334 M
Prev
1.792 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.763 M
Fcst
-0.205 M
Prev
-0.271 M
17:00
USD
Asta di Banconote a 10 anni
Agire
4.117%
Fcst
Prev
4.033%
18:00
USD
Verbali FOMC
Agire
Fcst
Prev
21:45
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev