- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
IEV: iShares Europe ETF
Il tasso di cambio IEV ha avuto una variazione del 0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 66.38 e ad un massimo di 66.61.
Segui le dinamiche di iShares Europe ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IEV News
- Rates Spark: Euro Rates In A Comfortable Position
- U.S. Government Shutdown Unlikely To Materially Impact Markets
- Cautious Eurozone Consumers Stay Home As Retail Sales Stagnate
- A 20,000-Foot Perspective: Cashing In On (European) Liberation Day Trades
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
- Rates Spark: All Major Dutch Funds Now On Track For 2026
- Eurozone Unemployment Ticked Up To 6.3% In August
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- Rates Spark: Positive Signs From Dutch Pension Reforms
- Europe’s Economic Outlook: A Turning Point?
- Rates Spark: Flying Blind
- Rates Spark: Tight Timelines For Dutch Pension Reforms
- Eurozone Businesses Grow Cautiously More Optimistic For Months Ahead
- What Europe Stands To Lose From Trump’s Latest Tariffs – Revisited
- Weekly Commentary: Canary?
- Markets Weekly Outlook – Getting Ready For September NFP Week
- Rates Spark: Whimsical Data Clouds The Fed’s Path
- Eurozone Bank Lending Remains Unshaken By Global Uncertainty For Now
- Sticking With Granular Views In Europe
- Eurozone PMI Marches On Thanks To Stronger Services Sector
- Rates Spark: Will German And French PMIs Keep Our Bearish Rates Outlook Supported?
- Central Banks Struggle To Regain The Rates Narrative
- Global Economic Outlook: September 2025
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IEV oggi?
Oggi le azioni iShares Europe ETF sono prezzate a 66.42. Viene scambiato all'interno di 66.38 - 66.61, la chiusura di ieri è stata 66.13 e il volume degli scambi ha raggiunto 122. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IEV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Europe ETF pagano dividendi?
iShares Europe ETF è attualmente valutato a 66.42. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 19.63% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IEV.
Come acquistare azioni IEV?
Puoi acquistare azioni iShares Europe ETF al prezzo attuale di 66.42. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 66.42 o 66.72, mentre 122 e -0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IEV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IEV?
Investire in iShares Europe ETF implica considerare l'intervallo annuale 51.32 - 66.92 e il prezzo attuale 66.42. Molti confrontano 0.70% e 10.26% prima di effettuare ordini su 66.42 o 66.72. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IEV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Europe ETF?
Il prezzo massimo di iShares Europe ETF nell'ultimo anno è stato 66.92. All'interno di 51.32 - 66.92, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 66.13 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Europe ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Europe ETF?
Il prezzo più basso di iShares Europe ETF (IEV) nel corso dell'anno è stato 51.32. Confrontandolo con gli attuali 66.42 e 51.32 - 66.92 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IEV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IEV?
iShares Europe ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 66.13 e 19.63%.
- Chiusura Precedente
- 66.13
- Apertura
- 66.49
- Bid
- 66.42
- Ask
- 66.72
- Minimo
- 66.38
- Massimo
- 66.61
- Volume
- 122
- Variazione giornaliera
- 0.44%
- Variazione Mensile
- 0.70%
- Variazione Semestrale
- 10.26%
- Variazione Annuale
- 19.63%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 3.715 M
- Fcst
- 3.334 M
- Prev
- 1.792 M
- Agire
- -0.763 M
- Fcst
- -0.205 M
- Prev
- -0.271 M
- Agire
- 4.117%
- Fcst
- Prev
- 4.033%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev