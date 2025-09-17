- Обзор рынка
IEV: iShares Europe ETF
Курс IEV за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.34, а максимальная — 66.61.
Следите за динамикой iShares Europe ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IEV
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IEV сегодня?
iShares Europe ETF (IEV) сегодня оценивается на уровне 66.52. Инструмент торгуется в пределах 66.34 - 66.61, вчерашнее закрытие составило 66.13, а торговый объем достиг 311. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IEV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Europe ETF?
iShares Europe ETF в настоящее время оценивается в 66.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.81% и USD. Отслеживайте движения IEV на графике в реальном времени.
Как купить акции IEV?
Вы можете купить акции iShares Europe ETF (IEV) по текущей цене 66.52. Ордера обычно размещаются около 66.52 или 66.82, тогда как 311 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IEV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IEV?
Инвестирование в iShares Europe ETF предполагает учет годового диапазона 51.32 - 66.92 и текущей цены 66.52. Многие сравнивают 0.85% и 10.42% перед размещением ордеров на 66.52 или 66.82. Изучайте ежедневные изменения цены IEV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Europe ETF?
Самая высокая цена iShares Europe ETF (IEV) за последний год составила 66.92. Акции заметно колебались в пределах 51.32 - 66.92, сравнение с 66.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Europe ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Europe ETF?
Самая низкая цена iShares Europe ETF (IEV) за год составила 51.32. Сравнение с текущими 66.52 и 51.32 - 66.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IEV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IEV?
В прошлом iShares Europe ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 66.13 и 19.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 66.13
- Open
- 66.49
- Bid
- 66.52
- Ask
- 66.82
- Low
- 66.34
- High
- 66.61
- Объем
- 311
- Дневное изменение
- 0.59%
- Месячное изменение
- 0.85%
- 6-месячное изменение
- 10.42%
- Годовое изменение
- 19.81%
