КотировкиРазделы
Валюты / IEV
Назад в Рынок акций США

IEV: iShares Europe ETF

66.52 USD 0.39 (0.59%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IEV за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.34, а максимальная — 66.61.

Следите за динамикой iShares Europe ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости IEV

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IEV сегодня?

iShares Europe ETF (IEV) сегодня оценивается на уровне 66.52. Инструмент торгуется в пределах 66.34 - 66.61, вчерашнее закрытие составило 66.13, а торговый объем достиг 311. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IEV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Europe ETF?

iShares Europe ETF в настоящее время оценивается в 66.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.81% и USD. Отслеживайте движения IEV на графике в реальном времени.

Как купить акции IEV?

Вы можете купить акции iShares Europe ETF (IEV) по текущей цене 66.52. Ордера обычно размещаются около 66.52 или 66.82, тогда как 311 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IEV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IEV?

Инвестирование в iShares Europe ETF предполагает учет годового диапазона 51.32 - 66.92 и текущей цены 66.52. Многие сравнивают 0.85% и 10.42% перед размещением ордеров на 66.52 или 66.82. Изучайте ежедневные изменения цены IEV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Europe ETF?

Самая высокая цена iShares Europe ETF (IEV) за последний год составила 66.92. Акции заметно колебались в пределах 51.32 - 66.92, сравнение с 66.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Europe ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Europe ETF?

Самая низкая цена iShares Europe ETF (IEV) за год составила 51.32. Сравнение с текущими 66.52 и 51.32 - 66.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IEV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IEV?

В прошлом iShares Europe ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 66.13 и 19.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
66.34 66.61
Годовой диапазон
51.32 66.92
Предыдущее закрытие
66.13
Open
66.49
Bid
66.52
Ask
66.82
Low
66.34
High
66.61
Объем
311
Дневное изменение
0.59%
Месячное изменение
0.85%
6-месячное изменение
10.42%
Годовое изменение
19.81%
09 октября, четверг
12:30
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:35
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
12:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Отчет по оценкам спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
Акт.
Прог.
Пред.
16:45
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.651%
19:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.