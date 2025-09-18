CotizacionesSecciones
IEV: iShares Europe ETF

65.78 USD 0.74 (1.11%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IEV de hoy ha cambiado un -1.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 65.66, mientras que el máximo ha alcanzado 66.36.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Europe ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de IEV hoy?

iShares Europe ETF (IEV) se evalúa hoy en 65.78. El instrumento se negocia dentro de 65.66 - 66.36; el cierre de ayer ha sido 66.52 y el volumen comercial ha alcanzado 453. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IEV en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Europe ETF?

iShares Europe ETF se evalúa actualmente en 65.78. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 18.48% y USD. Monitoree los movimientos de IEV en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de IEV?

Puede comprar acciones de iShares Europe ETF (IEV) al precio actual de 65.78. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 65.78 o 66.08, mientras que 453 y -0.87% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IEV en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de IEV?

Invertir en iShares Europe ETF implica tener en cuenta el rango anual 51.32 - 66.92 y el precio actual 65.78. Muchos comparan -0.27% y 9.20% antes de colocar órdenes en 65.78 o 66.08. Estudie los cambios diarios de precios de IEV en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Europe ETF?

El precio más alto de iShares Europe ETF (IEV) en el último año ha sido 66.92. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 51.32 - 66.92, una comparación con 66.52 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Europe ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Europe ETF?

El precio más bajo de iShares Europe ETF (IEV) para el año ha sido 51.32. La comparación con los actuales 65.78 y 51.32 - 66.92 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IEV en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IEV?

En el pasado, iShares Europe ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 66.52 y 18.48% después de las acciones corporativas.

Rango diario
65.66 66.36
Rango anual
51.32 66.92
Cierres anteriores
66.52
Open
66.36
Bid
65.78
Ask
66.08
Low
65.66
High
66.36
Volumen
453
Cambio diario
-1.11%
Cambio mensual
-0.27%
Cambio a 6 meses
9.20%
Cambio anual
18.48%
09 octubre, jueves
12:30
USD
Discurso del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
12:35
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
12:45
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
16:00
USD
Informe sobre la Valoración de la Oferta y la Demanda en la Agricultura Mundial
Act.
Pronós.
Prev.
16:45
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Subasta de Bonos del Estado a 30 Años
Act.
4.734%
Pronós.
Prev.
4.651%
19:45
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.