IEV: iShares Europe ETF
A taxa do IEV para hoje mudou para 0.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 66.34 e o mais alto foi 66.61.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Europe ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IEV Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IEV hoje?
Hoje iShares Europe ETF (IEV) está avaliado em 66.52. O instrumento é negociado dentro de 66.34 - 66.61, o fechamento de ontem foi 66.13, e o volume de negociação atingiu 311. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IEV em tempo real.
As ações de iShares Europe ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Europe ETF está avaliado em 66.52. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 19.81% e USD. Monitore os movimentos de IEV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IEV?
Você pode comprar ações de iShares Europe ETF (IEV) pelo preço atual 66.52. Ordens geralmente são executadas perto de 66.52 ou 66.82, enquanto 311 e 0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IEV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IEV?
Investir em iShares Europe ETF envolve considerar a faixa anual 51.32 - 66.92 e o preço atual 66.52. Muitos comparam 0.85% e 10.42% antes de enviar ordens em 66.52 ou 66.82. Estude as mudanças diárias de preço de IEV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Europe ETF?
O maior preço de iShares Europe ETF (IEV) no último ano foi 66.92. As ações oscilaram bastante dentro de 51.32 - 66.92, e a comparação com 66.13 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Europe ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Europe ETF?
O menor preço de iShares Europe ETF (IEV) no ano foi 51.32. A comparação com o preço atual 66.52 e 51.32 - 66.92 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IEV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IEV?
No passado iShares Europe ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 66.13 e 19.81% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 66.13
- Open
- 66.49
- Bid
- 66.52
- Ask
- 66.82
- Low
- 66.34
- High
- 66.61
- Volume
- 311
- Mudança diária
- 0.59%
- Mudança mensal
- 0.85%
- Mudança de 6 meses
- 10.42%
- Mudança anual
- 19.81%
- 4.651%