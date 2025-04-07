FiyatlarBölümler
Dövizler / IETC
IETC: iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

102.69 USD 0.96 (0.93%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IETC fiyatı bugün -0.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 102.09 ve Yüksek fiyatı olarak 103.61 aralığında işlem gördü.

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
102.09 103.61
Yıllık aralık
64.15 103.77
Önceki kapanış
103.65
Açılış
103.59
Satış
102.69
Alış
102.99
Düşük
102.09
Yüksek
103.61
Hacim
133
Günlük değişim
-0.93%
Aylık değişim
7.84%
6 aylık değişim
37.58%
Yıllık değişim
31.67%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.652 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
7.9%
Önceki
-0.6%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%