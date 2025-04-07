КотировкиРазделы
IETC: iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

102.55 USD 0.14 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IETC за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 102.45, а максимальная — 102.85.

Следите за динамикой iShares U.S. Tech Independence Focused ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
102.45 102.85
Годовой диапазон
64.15 103.77
Предыдущее закрытие
102.69
Open
102.85
Bid
102.55
Ask
102.85
Low
102.45
High
102.85
Объем
8
Дневное изменение
-0.14%
Месячное изменение
7.70%
6-месячное изменение
37.39%
Годовое изменение
31.49%
