IETC: iShares U.S. Tech Independence Focused ETF
102.55 USD 0.14 (0.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IETC hat sich für heute um -0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 102.45 bis zu einem Hoch von 102.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares U.S. Tech Independence Focused ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IETC News
- Looking for Exposure to Palantir Stock (PLTR)? Here’s How to Buy Without the Risk - TipRanks.com
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- IETC: The Tech Quant Fund Is Soaring, Beating Prominent Index-Focused Funds (BATS:IETC)
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- The Zacks Analyst Blog Highlights Palantir, Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares, GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF, iShares U.S. Tech Independence Focused ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF and Global X Defense Tech
- ETFs to Ride on Palantir's First Billion-Dollar Quarter Revenues
- Stay Long Tech And Growth
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- How Leveraging Big Data And AI Can Help Grow Your Portfolio
- Recent Academic Research Shows Which Q2 Earnings Reports Could Have Biggest Market Impacts
- IETC: Fantastic Companies, But Not Great Prices - Hold (BATS:IETC)
- Brad Simpson On How Investors Can Traverse Market Uncertainty
- Overall U.S. Tariff Level Still High Despite Exemptions
- Dialing Down Reciprocal Duties On Phones, Computers, Later Increases A Risk
- Trump's Great American Reset: China, Tariffs, And What Could Go Wrong
- Trade War, Or Will Cooler Heads Prevail?
Tagesspanne
102.45 102.85
Jahresspanne
64.15 103.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 102.69
- Eröffnung
- 102.85
- Bid
- 102.55
- Ask
- 102.85
- Tief
- 102.45
- Hoch
- 102.85
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -0.14%
- Monatsänderung
- 7.70%
- 6-Monatsänderung
- 37.39%
- Jahresänderung
- 31.49%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.724%