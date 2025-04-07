KurseKategorien
IETC: iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

102.55 USD 0.14 (0.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IETC hat sich für heute um -0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 102.45 bis zu einem Hoch von 102.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares U.S. Tech Independence Focused ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
102.45 102.85
Jahresspanne
64.15 103.77
Vorheriger Schlusskurs
102.69
Eröffnung
102.85
Bid
102.55
Ask
102.85
Tief
102.45
Hoch
102.85
Volumen
8
Tagesänderung
-0.14%
Monatsänderung
7.70%
6-Monatsänderung
37.39%
Jahresänderung
31.49%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten
Akt
0.800 M
Erw
0.692 M
Vorh
0.664 M
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten m/m
Akt
20.5%
Erw
7.9%
Vorh
-1.8%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-0.607 M
Erw
-2.631 M
Vorh
-9.285 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
0.177 M
Erw
-0.329 M
Vorh
-0.296 M
17:00
USD
5-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.724%