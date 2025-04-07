CotationsSections
Devises / IETC
IETC: iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

102.55 USD 0.14 (0.14%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IETC a changé de -0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 102.45 et à un maximum de 102.85.

Suivez la dynamique iShares U.S. Tech Independence Focused ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
102.45 102.85
Range Annuel
64.15 103.77
Clôture Précédente
102.69
Ouverture
102.85
Bid
102.55
Ask
102.85
Plus Bas
102.45
Plus Haut
102.85
Volume
8
Changement quotidien
-0.14%
Changement Mensuel
7.70%
Changement à 6 Mois
37.39%
Changement Annuel
31.49%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%