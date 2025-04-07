Devises / IETC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IETC: iShares U.S. Tech Independence Focused ETF
102.55 USD 0.14 (0.14%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IETC a changé de -0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 102.45 et à un maximum de 102.85.
Suivez la dynamique iShares U.S. Tech Independence Focused ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IETC Nouvelles
- Looking for Exposure to Palantir Stock (PLTR)? Here’s How to Buy Without the Risk - TipRanks.com
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- IETC: The Tech Quant Fund Is Soaring, Beating Prominent Index-Focused Funds (BATS:IETC)
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- The Zacks Analyst Blog Highlights Palantir, Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares, GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF, iShares U.S. Tech Independence Focused ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF and Global X Defense Tech
- ETFs to Ride on Palantir's First Billion-Dollar Quarter Revenues
- Stay Long Tech And Growth
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- How Leveraging Big Data And AI Can Help Grow Your Portfolio
- Recent Academic Research Shows Which Q2 Earnings Reports Could Have Biggest Market Impacts
- IETC: Fantastic Companies, But Not Great Prices - Hold (BATS:IETC)
- Brad Simpson On How Investors Can Traverse Market Uncertainty
- Overall U.S. Tariff Level Still High Despite Exemptions
- Dialing Down Reciprocal Duties On Phones, Computers, Later Increases A Risk
- Trump's Great American Reset: China, Tariffs, And What Could Go Wrong
- Trade War, Or Will Cooler Heads Prevail?
Range quotidien
102.45 102.85
Range Annuel
64.15 103.77
- Clôture Précédente
- 102.69
- Ouverture
- 102.85
- Bid
- 102.55
- Ask
- 102.85
- Plus Bas
- 102.45
- Plus Haut
- 102.85
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- -0.14%
- Changement Mensuel
- 7.70%
- Changement à 6 Mois
- 37.39%
- Changement Annuel
- 31.49%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
- Act
- 0.800 M
- Fcst
- 0.692 M
- Prev
- 0.664 M
14:00
USD
- Act
- 20.5%
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -1.8%
14:30
USD
- Act
- -0.607 M
- Fcst
- -2.631 M
- Prev
- -9.285 M
14:30
USD
- Act
- 0.177 M
- Fcst
- -0.329 M
- Prev
- -0.296 M
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.724%