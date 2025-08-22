- Genel bakış
IDGT: iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT fiyatı bugün 0.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 87.83 ve Yüksek fiyatı olarak 87.83 aralığında işlem gördü.
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
IDGT haberleri
Sıkça sorulan sorular
IDGT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF hisse senedi 87.83 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 87.83 - 87.83 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 87.32 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. IDGT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF hisse senedi şu anda 87.83 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 11.63% ve USD değerlerini izler. IDGT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
IDGT hisse senedi nasıl alınır?
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF hisselerini şu anki 87.83 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 87.83 ve Ask 88.13 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IDGT fiyat hareketlerini takip edin.
IDGT hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 64.60 - 88.60 ve mevcut fiyatı 87.83 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 87.83 veya Ask 88.13 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.56% ve 6 aylık değişim oranı 14.63% değerlerini karşılaştırır. IDGT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF hisse senedi yıllık olarak 88.60 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 64.60 - 88.60). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 87.32 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF performansını takip edin.
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 64.60 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 87.83 ve hareket ettiği yıllık aralık 64.60 - 88.60 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IDGT fiyat hareketlerini izleyin.
IDGT hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 87.32 ve yıllık değişim oranı 11.63% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 87.32
- Açılış
- 87.83
- Satış
- 87.83
- Alış
- 88.13
- Düşük
- 87.83
- Yüksek
- 87.83
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- 0.58%
- Aylık değişim
- 1.56%
- 6 aylık değişim
- 14.63%
- Yıllık değişim
- 11.63%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 4.06 M
- Beklenti
- Önceki
- 4.00 M
- Açıklanan
- 1.5%
- Beklenti
- Önceki
- -0.2%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 1.650%