IDGT: iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
A taxa do IDGT para hoje mudou para 0.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 87.83 e o mais alto foi 87.83.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IDGT Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IDGT hoje?
Hoje iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) está avaliado em 87.83. O instrumento é negociado dentro de 87.83 - 87.83, o fechamento de ontem foi 87.32, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IDGT em tempo real.
As ações de iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF está avaliado em 87.83. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.63% e USD. Monitore os movimentos de IDGT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IDGT?
Você pode comprar ações de iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) pelo preço atual 87.83. Ordens geralmente são executadas perto de 87.83 ou 88.13, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IDGT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IDGT?
Investir em iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF envolve considerar a faixa anual 64.60 - 88.60 e o preço atual 87.83. Muitos comparam 1.56% e 14.63% antes de enviar ordens em 87.83 ou 88.13. Estude as mudanças diárias de preço de IDGT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF?
O maior preço de iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) no último ano foi 88.60. As ações oscilaram bastante dentro de 64.60 - 88.60, e a comparação com 87.32 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF?
O menor preço de iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) no ano foi 64.60. A comparação com o preço atual 87.83 e 64.60 - 88.60 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IDGT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IDGT?
No passado iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 87.32 e 11.63% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 87.32
- Open
- 87.83
- Bid
- 87.83
- Ask
- 88.13
- Low
- 87.83
- High
- 87.83
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.58%
- Mudança mensal
- 1.56%
- Mudança de 6 meses
- 14.63%
- Mudança anual
- 11.63%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 4.06 milh
- Projeç.
- Prév.
- 4.00 milh
- Atu.
- 1.5%
- Projeç.
- Prév.
- -0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.650%