IDGT: iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
El tipo de cambio de IDGT de hoy ha cambiado un 1.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 87.77, mientras que el máximo ha alcanzado 88.26.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IDGT News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de IDGT hoy?
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) se evalúa hoy en 88.26. El instrumento se negocia dentro de 87.77 - 88.26; el cierre de ayer ha sido 87.32 y el volumen comercial ha alcanzado 21. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IDGT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF?
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF se evalúa actualmente en 88.26. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.18% y USD. Monitoree los movimientos de IDGT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de IDGT?
Puede comprar acciones de iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) al precio actual de 88.26. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 88.26 o 88.56, mientras que 21 y 0.49% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IDGT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de IDGT?
Invertir en iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF implica tener en cuenta el rango anual 64.60 - 88.60 y el precio actual 88.26. Muchos comparan 2.06% y 15.19% antes de colocar órdenes en 88.26 o 88.56. Estudie los cambios diarios de precios de IDGT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF?
El precio más alto de iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) en el último año ha sido 88.60. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 64.60 - 88.60, una comparación con 87.32 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF?
El precio más bajo de iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) para el año ha sido 64.60. La comparación con los actuales 88.26 y 64.60 - 88.60 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IDGT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IDGT?
En el pasado, iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 87.32 y 12.18% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 87.32
- Open
- 87.83
- Bid
- 88.26
- Ask
- 88.56
- Low
- 87.77
- High
- 88.26
- Volumen
- 21
- Cambio diario
- 1.08%
- Cambio mensual
- 2.06%
- Cambio a 6 meses
- 15.19%
- Cambio anual
- 12.18%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.06 M
- Pronós.
- Prev.
- 4.00 M
- Act.
- 1.5%
- Pronós.
- Prev.
- -0.2%
- Act.
- 1.182%
- Pronós.
- Prev.
- 1.650%