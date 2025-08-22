- Обзор рынка
IDGT: iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
Курс IDGT за сегодня изменился на 0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 87.83, а максимальная — 87.83.
Следите за динамикой iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IDGT
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IDGT сегодня?
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) сегодня оценивается на уровне 87.83. Инструмент торгуется в пределах 87.83 - 87.83, вчерашнее закрытие составило 87.32, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IDGT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF?
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 87.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.63% и USD. Отслеживайте движения IDGT на графике в реальном времени.
Как купить акции IDGT?
Вы можете купить акции iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) по текущей цене 87.83. Ордера обычно размещаются около 87.83 или 88.13, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IDGT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IDGT?
Инвестирование в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 64.60 - 88.60 и текущей цены 87.83. Многие сравнивают 1.56% и 14.63% перед размещением ордеров на 87.83 или 88.13. Изучайте ежедневные изменения цены IDGT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF?
Самая высокая цена iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) за последний год составила 88.60. Акции заметно колебались в пределах 64.60 - 88.60, сравнение с 87.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF?
Самая низкая цена iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) за год составила 64.60. Сравнение с текущими 87.83 и 64.60 - 88.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IDGT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IDGT?
В прошлом iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 87.32 и 11.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 87.32
- Open
- 87.83
- Bid
- 87.83
- Ask
- 88.13
- Low
- 87.83
- High
- 87.83
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.58%
- Месячное изменение
- 1.56%
- 6-месячное изменение
- 14.63%
- Годовое изменение
- 11.63%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- Пред.
- 4.00 млн
- Акт.
- 1.5%
- Прог.
- Пред.
- -0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 1.650%