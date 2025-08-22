QuotazioniSezioni
IDGT: iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

88.10 USD 0.78 (0.89%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IDGT ha avuto una variazione del 0.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 87.77 e ad un massimo di 88.15.

Segui le dinamiche di iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

IDGT News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni IDGT oggi?

Oggi le azioni iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF sono prezzate a 88.10. Viene scambiato all'interno di 87.77 - 88.15, la chiusura di ieri è stata 87.32 e il volume degli scambi ha raggiunto 19. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IDGT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF pagano dividendi?

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF è attualmente valutato a 88.10. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.97% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IDGT.

Come acquistare azioni IDGT?

Puoi acquistare azioni iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF al prezzo attuale di 88.10. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 88.10 o 88.40, mentre 19 e 0.31% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IDGT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni IDGT?

Investire in iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF implica considerare l'intervallo annuale 64.60 - 88.60 e il prezzo attuale 88.10. Molti confrontano 1.87% e 14.98% prima di effettuare ordini su 88.10 o 88.40. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IDGT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF?

Il prezzo massimo di iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF nell'ultimo anno è stato 88.60. All'interno di 64.60 - 88.60, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 87.32 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF?

Il prezzo più basso di iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) nel corso dell'anno è stato 64.60. Confrontandolo con gli attuali 88.10 e 64.60 - 88.60 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IDGT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IDGT?

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 87.32 e 11.97%.

Intervallo Giornaliero
87.77 88.15
Intervallo Annuale
64.60 88.60
Chiusura Precedente
87.32
Apertura
87.83
Bid
88.10
Ask
88.40
Minimo
87.77
Massimo
88.15
Volume
19
Variazione giornaliera
0.89%
Variazione Mensile
1.87%
Variazione Semestrale
14.98%
Variazione Annuale
11.97%
23 ottobre, giovedì
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti
Agire
4.06 M
Fcst
Prev
4.00 M
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti m/m
Agire
1.5%
Fcst
Prev
-0.2%
14:25
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta TIPS a 5 anni
Agire
1.182%
Fcst
Prev
1.650%