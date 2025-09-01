CotationsSections
Devises / IDGT
IDGT: iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

88.64 USD 1.32 (1.51%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IDGT a changé de 1.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 87.77 et à un maximum de 88.64.

Suivez la dynamique iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action IDGT aujourd'hui ?

L'action iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF est cotée à 88.64 aujourd'hui. Elle se négocie dans 87.77 - 88.64, a clôturé hier à 87.32 et son volume d'échange a atteint 22. Le graphique en temps réel du cours de IDGT présente ces mises à jour.

L'action iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF est actuellement valorisé à 88.64. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.66% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IDGT.

Comment acheter des actions IDGT ?

Vous pouvez acheter des actions iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF au cours actuel de 88.64. Les ordres sont généralement placés à proximité de 88.64 ou de 88.94, le 22 et le 0.92% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IDGT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action IDGT ?

Investir dans iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 64.60 - 88.60 et le prix actuel 88.64. Beaucoup comparent 2.50% et 15.69% avant de passer des ordres à 88.64 ou 88.94. Consultez le graphique du cours de IDGT en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF l'année dernière était 88.60. Au cours de 64.60 - 88.60, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 87.32 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF ?

Le cours le plus bas de iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) sur l'année a été 64.60. Sa comparaison avec 88.64 et 64.60 - 88.60 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IDGT sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action IDGT a-t-elle été divisée ?

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 87.32 et 12.66% après les opérations sur titres.

Range quotidien
87.77 88.64
Range Annuel
64.60 88.64
Clôture Précédente
87.32
Ouverture
87.83
Bid
88.64
Ask
88.94
Plus Bas
87.77
Plus Haut
88.64
Volume
22
Changement quotidien
1.51%
Changement Mensuel
2.50%
Changement à 6 Mois
15.69%
Changement Annuel
12.66%
23 octobre, jeudi
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes
Act
4.06 M
Fcst
Prev
4.00 M
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes m/m
Act
1.5%
Fcst
Prev
-0.2%
14:25
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente aux enchères TIPS de 5 ans
Act
1.182%
Fcst
Prev
1.650%