- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IDGT: iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
Der Wechselkurs von IDGT hat sich für heute um 0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 87.77 bis zu einem Hoch von 88.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IDGT News
- Why Is Nokia Stock Soaring Thursday? - Nokia (NYSE:NOK)
- Equity Market Outlook Q4 2025 - Yes, There’s Still Room To Run
- Equity Market Outlook Q4 2025
- Potential Ways For Investors To Play U.S.-China Trade Tensions
- Markets Weekly Outlook - Tesla, Netflix Earnings, U.S. CPI, China's 5-Year Plan
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- The USA Could Easily Spend Billions On AI
- September ETF Flows: Markets At The Monetary Policy Inflection Point
- U.S. Real Estate Sector Report - Fall 2025
- Investing Implications As U.S. Government Enters Shutdown
- The Investment Landscape Of Data Centers: Opportunities And Challenges
- All The Focus Is On A.I.
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- Data Center Development Opportunities In Secondary Markets
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- A.I. Field Of Dreams
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IDGT heute?
Die Aktie von iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) notiert heute bei 88.10. Sie wird innerhalb einer Spanne von 87.77 - 88.15 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 87.32 und das Handelsvolumen erreichte 19. Das Live-Chart von IDGT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IDGT Dividenden?
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF wird derzeit mit 88.10 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.97% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IDGT zu verfolgen.
Wie kaufe ich IDGT-Aktien?
Sie können Aktien von iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) zum aktuellen Kurs von 88.10 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 88.10 oder 88.40 platziert, während 19 und 0.31% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IDGT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IDGT-Aktien?
Bei einer Investition in iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF müssen die jährliche Spanne 64.60 - 88.60 und der aktuelle Kurs 88.10 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.87% und 14.98%, bevor sie Orders zu 88.10 oder 88.40 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IDGT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF?
Der höchste Kurs von iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) im vergangenen Jahr lag bei 88.60. Innerhalb von 64.60 - 88.60 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 87.32 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) im Laufe des Jahres betrug 64.60. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 88.10 und der Spanne 64.60 - 88.60 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IDGT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IDGT statt?
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 87.32 und 11.97% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 87.32
- Eröffnung
- 87.83
- Bid
- 88.10
- Ask
- 88.40
- Tief
- 87.77
- Hoch
- 88.15
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- 0.89%
- Monatsänderung
- 1.87%
- 6-Monatsänderung
- 14.98%
- Jahresänderung
- 11.97%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.06 M
- Erw
- Vorh
- 4.00 M
- Akt
- 1.5%
- Erw
- Vorh
- -0.2%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.182%
- Erw
- Vorh
- 1.650%