IDGT: iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

88.10 USD 0.78 (0.89%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IDGT hat sich für heute um 0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 87.77 bis zu einem Hoch von 88.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von IDGT heute?

Die Aktie von iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) notiert heute bei 88.10. Sie wird innerhalb einer Spanne von 87.77 - 88.15 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 87.32 und das Handelsvolumen erreichte 19. Das Live-Chart von IDGT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie IDGT Dividenden?

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF wird derzeit mit 88.10 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.97% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IDGT zu verfolgen.

Wie kaufe ich IDGT-Aktien?

Sie können Aktien von iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) zum aktuellen Kurs von 88.10 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 88.10 oder 88.40 platziert, während 19 und 0.31% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IDGT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in IDGT-Aktien?

Bei einer Investition in iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF müssen die jährliche Spanne 64.60 - 88.60 und der aktuelle Kurs 88.10 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.87% und 14.98%, bevor sie Orders zu 88.10 oder 88.40 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IDGT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF?

Der höchste Kurs von iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) im vergangenen Jahr lag bei 88.60. Innerhalb von 64.60 - 88.60 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 87.32 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) im Laufe des Jahres betrug 64.60. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 88.10 und der Spanne 64.60 - 88.60 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IDGT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von IDGT statt?

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 87.32 und 11.97% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
87.77 88.15
Jahresspanne
64.60 88.60
Vorheriger Schlusskurs
87.32
Eröffnung
87.83
Bid
88.10
Ask
88.40
Tief
87.77
Hoch
88.15
Volumen
19
Tagesänderung
0.89%
Monatsänderung
1.87%
6-Monatsänderung
14.98%
Jahresänderung
11.97%
23 Oktober, Donnerstag
12:30
USD
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
4.06 M
Erw
Vorh
4.00 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
1.5%
Erw
Vorh
-0.2%
14:25
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
5-jährige TIPS-Auktion
Akt
1.182%
Erw
Vorh
1.650%