ICVT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares Convertible Bond ETF hisse senedi 101.62 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 101.37 - 101.75 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 101.90 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 54 değerine ulaştı. ICVT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares Convertible Bond ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares Convertible Bond ETF hisse senedi şu anda 101.62 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 20.83% ve USD değerlerini izler. ICVT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ICVT hisse senedi nasıl alınır? iShares Convertible Bond ETF hisselerini şu anki 101.62 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 101.62 ve Ask 101.92 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 54 ve günlük değişim oranı 0.02% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ICVT fiyat hareketlerini takip edin.

ICVT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares Convertible Bond ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 77.13 - 104.03 ve mevcut fiyatı 101.62 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 101.62 veya Ask 101.92 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.74% ve 6 aylık değişim oranı 19.58% değerlerini karşılaştırır. ICVT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares Convertible Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares Convertible Bond ETF hisse senedi yıllık olarak 104.03 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 77.13 - 104.03). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 101.90 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Convertible Bond ETF performansını takip edin.

iShares Convertible Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares Convertible Bond ETF (ICVT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 77.13 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 101.62 ve hareket ettiği yıllık aralık 77.13 - 104.03 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ICVT fiyat hareketlerini izleyin.