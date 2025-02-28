- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ICVT: iShares Convertible Bond ETF
ICVT fiyatı bugün -0.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 101.37 ve Yüksek fiyatı olarak 101.75 aralığında işlem gördü.
iShares Convertible Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ICVT haberleri
- BofA 10 önemli yatırım temasında en iyi ETF’leri vurguladı
- BofA highlights top ETFs across 10 key investment themes
- AVK: Strong Recovery Drives Total Returns (NYSE:AVK)
- BDC Weekly Review: Gladstone Takes A Dive On Its Convertible Issuance
- NIE: Market Valuations Appear Stretched, But This Fund's Has Improved
- Don't Confuse Convertible Bonds With ICVT (BATS:ICVT)
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- BCV: An Improving Convertible Bond Fund, Should Be Better Than Traditional Bonds
- NCV: A Fully Covered 12% Yield That Is Hard To Ignore (NYSE:NCV)
- HOMZ: This Housing Market ETF May Deserve More Attention (NYSEARCA:HOMZ)
- NCZ CEF: Convertibles Should Be Superior To Traditional Bonds
- ACV: Making The Right Moves In The Current Environment, But Very Expensive
- CCD CEF: A Better Way To Play Bonds, Albeit A Pricey One
- ICVT: Not Bad In A Binary Market (BATS:ICVT)
- CWB: Bond Index ETF With A Taste Of Equities
- NCV: High Yield And Fully Covered Distribution (NYSE:NCV)
- ACV: Near-Term Risks Should Not Be Ignored
- CHI: Looking At Recession Exposure (NASDAQ:CHI)
- ECF: Discount Remains Attractive As The Fund Continues To Perform Well (NYSE:ECF)
Sıkça sorulan sorular
ICVT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares Convertible Bond ETF hisse senedi 101.62 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 101.37 - 101.75 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 101.90 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 54 değerine ulaştı. ICVT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares Convertible Bond ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares Convertible Bond ETF hisse senedi şu anda 101.62 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 20.83% ve USD değerlerini izler. ICVT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
ICVT hisse senedi nasıl alınır?
iShares Convertible Bond ETF hisselerini şu anki 101.62 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 101.62 ve Ask 101.92 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 54 ve günlük değişim oranı 0.02% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ICVT fiyat hareketlerini takip edin.
ICVT hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares Convertible Bond ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 77.13 - 104.03 ve mevcut fiyatı 101.62 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 101.62 veya Ask 101.92 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.74% ve 6 aylık değişim oranı 19.58% değerlerini karşılaştırır. ICVT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares Convertible Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares Convertible Bond ETF hisse senedi yıllık olarak 104.03 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 77.13 - 104.03). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 101.90 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Convertible Bond ETF performansını takip edin.
iShares Convertible Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 77.13 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 101.62 ve hareket ettiği yıllık aralık 77.13 - 104.03 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ICVT fiyat hareketlerini izleyin.
ICVT hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares Convertible Bond ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 101.90 ve yıllık değişim oranı 20.83% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 101.90
- Açılış
- 101.60
- Satış
- 101.62
- Alış
- 101.92
- Düşük
- 101.37
- Yüksek
- 101.75
- Hacim
- 54
- Günlük değişim
- -0.27%
- Aylık değişim
- 1.74%
- 6 aylık değişim
- 19.58%
- Yıllık değişim
- 20.83%
- Açıklanan
- -0.961 M
- Beklenti
- -4.625 M
- Önceki
- 3.524 M
- Açıklanan
- -0.770 M
- Beklenti
- -0.310 M
- Önceki
- -0.703 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 4.613%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki