ICVT: iShares Convertible Bond ETF
今日ICVT汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点101.37和高点101.75进行交易。
关注iShares Convertible Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
ICVT股票今天的价格是多少？
iShares Convertible Bond ETF股票今天的定价为101.62。它在101.37 - 101.75范围内交易，昨天的收盘价为101.90，交易量达到54。ICVT的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Convertible Bond ETF股票是否支付股息？
iShares Convertible Bond ETF目前的价值为101.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.83%和USD。实时查看图表以跟踪ICVT走势。
如何购买ICVT股票？
您可以以101.62的当前价格购买iShares Convertible Bond ETF股票。订单通常设置在101.62或101.92附近，而54和0.02%显示市场活动。立即关注ICVT的实时图表更新。
如何投资ICVT股票？
投资iShares Convertible Bond ETF需要考虑年度范围77.13 - 104.03和当前价格101.62。许多人在以101.62或101.92下订单之前，会比较1.74%和。实时查看ICVT价格图表，了解每日变化。
iShares Convertible Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Convertible Bond ETF的最高价格是104.03。在77.13 - 104.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Convertible Bond ETF的绩效。
iShares Convertible Bond ETF股票的最低价格是多少？
iShares Convertible Bond ETF（ICVT）的最低价格为77.13。将其与当前的101.62和77.13 - 104.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ICVT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ICVT股票是什么时候拆分的？
iShares Convertible Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、101.90和20.83%中可见。
- 前一天收盘价
- 101.90
- 开盘价
- 101.60
- 卖价
- 101.62
- 买价
- 101.92
- 最低价
- 101.37
- 最高价
- 101.75
- 交易量
- 54
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- 1.74%
- 6个月变化
- 19.58%
- 年变化
- 20.83%
- 实际值
- -0.961 M
- 预测值
- -4.625 M
- 前值
- 3.524 M
- 实际值
- -0.770 M
- 预测值
- -0.310 M
- 前值
- -0.703 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.613%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值