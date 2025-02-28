报价部分
货币 / ICVT
回到股票

ICVT: iShares Convertible Bond ETF

101.62 USD 0.28 (0.27%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ICVT汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点101.37和高点101.75进行交易。

关注iShares Convertible Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ICVT新闻

常见问题解答

ICVT股票今天的价格是多少？

iShares Convertible Bond ETF股票今天的定价为101.62。它在101.37 - 101.75范围内交易，昨天的收盘价为101.90，交易量达到54。ICVT的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Convertible Bond ETF股票是否支付股息？

iShares Convertible Bond ETF目前的价值为101.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.83%和USD。实时查看图表以跟踪ICVT走势。

如何购买ICVT股票？

您可以以101.62的当前价格购买iShares Convertible Bond ETF股票。订单通常设置在101.62或101.92附近，而54和0.02%显示市场活动。立即关注ICVT的实时图表更新。

如何投资ICVT股票？

投资iShares Convertible Bond ETF需要考虑年度范围77.13 - 104.03和当前价格101.62。许多人在以101.62或101.92下订单之前，会比较1.74%和。实时查看ICVT价格图表，了解每日变化。

iShares Convertible Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Convertible Bond ETF的最高价格是104.03。在77.13 - 104.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Convertible Bond ETF的绩效。

iShares Convertible Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares Convertible Bond ETF（ICVT）的最低价格为77.13。将其与当前的101.62和77.13 - 104.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ICVT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ICVT股票是什么时候拆分的？

iShares Convertible Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、101.90和20.83%中可见。

日范围
101.37 101.75
年范围
77.13 104.03
前一天收盘价
101.90
开盘价
101.60
卖价
101.62
买价
101.92
最低价
101.37
最高价
101.75
交易量
54
日变化
-0.27%
月变化
1.74%
6个月变化
19.58%
年变化
20.83%
22 十月, 星期三
14:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
-0.961 M
预测值
-4.625 M
前值
3.524 M
14:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.770 M
预测值
-0.310 M
前值
-0.703 M
16:35
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
20年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
4.613%
20:00
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值