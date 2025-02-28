- Panorámica
ICVT: iShares Convertible Bond ETF
El tipo de cambio de ICVT de hoy ha cambiado un -1.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 99.45, mientras que el máximo ha alcanzado 101.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Convertible Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ICVT News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ICVT hoy?
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) se evalúa hoy en 100.34. El instrumento se negocia dentro de 99.45 - 101.75; el cierre de ayer ha sido 101.90 y el volumen comercial ha alcanzado 1348. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ICVT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Convertible Bond ETF?
iShares Convertible Bond ETF se evalúa actualmente en 100.34. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 19.31% y USD. Monitoree los movimientos de ICVT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ICVT?
Puede comprar acciones de iShares Convertible Bond ETF (ICVT) al precio actual de 100.34. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 100.34 o 100.64, mientras que 1348 y -1.24% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ICVT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ICVT?
Invertir en iShares Convertible Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 77.13 - 104.03 y el precio actual 100.34. Muchos comparan 0.46% y 18.07% antes de colocar órdenes en 100.34 o 100.64. Estudie los cambios diarios de precios de ICVT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Convertible Bond ETF?
El precio más alto de iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en el último año ha sido 104.03. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 77.13 - 104.03, una comparación con 101.90 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Convertible Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Convertible Bond ETF?
El precio más bajo de iShares Convertible Bond ETF (ICVT) para el año ha sido 77.13. La comparación con los actuales 100.34 y 77.13 - 104.03 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ICVT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ICVT?
En el pasado, iShares Convertible Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 101.90 y 19.31% después de las acciones corporativas.
Cierres anteriores
- 101.90
Open
- 101.60
Bid
- 100.34
Ask
- 100.64
Low
- 99.45
High
- 101.75
Volumen
- 1.348 K
Cambio diario
- -1.53%
Cambio mensual
- 0.46%
Cambio a 6 meses
- 18.07%
Cambio anual
- 19.31%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.650%