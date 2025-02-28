- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ICVT: iShares Convertible Bond ETF
Il tasso di cambio ICVT ha avuto una variazione del -0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 101.37 e ad un massimo di 101.75.
Segui le dinamiche di iShares Convertible Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ICVT News
- BofA evidenzia i migliori ETF su 10 temi d’investimento chiave
- BofA highlights top ETFs across 10 key investment themes
- AVK: Strong Recovery Drives Total Returns (NYSE:AVK)
- BDC Weekly Review: Gladstone Takes A Dive On Its Convertible Issuance
- NIE: Market Valuations Appear Stretched, But This Fund's Has Improved
- Don't Confuse Convertible Bonds With ICVT (BATS:ICVT)
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- BCV: An Improving Convertible Bond Fund, Should Be Better Than Traditional Bonds
- NCV: A Fully Covered 12% Yield That Is Hard To Ignore (NYSE:NCV)
- HOMZ: This Housing Market ETF May Deserve More Attention (NYSEARCA:HOMZ)
- NCZ CEF: Convertibles Should Be Superior To Traditional Bonds
- ACV: Making The Right Moves In The Current Environment, But Very Expensive
- CCD CEF: A Better Way To Play Bonds, Albeit A Pricey One
- ICVT: Not Bad In A Binary Market (BATS:ICVT)
- CWB: Bond Index ETF With A Taste Of Equities
- NCV: High Yield And Fully Covered Distribution (NYSE:NCV)
- ACV: Near-Term Risks Should Not Be Ignored
- CHI: Looking At Recession Exposure (NASDAQ:CHI)
- ECF: Discount Remains Attractive As The Fund Continues To Perform Well (NYSE:ECF)
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ICVT oggi?
Oggi le azioni iShares Convertible Bond ETF sono prezzate a 101.62. Viene scambiato all'interno di 101.37 - 101.75, la chiusura di ieri è stata 101.90 e il volume degli scambi ha raggiunto 54. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ICVT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Convertible Bond ETF pagano dividendi?
iShares Convertible Bond ETF è attualmente valutato a 101.62. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 20.83% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ICVT.
Come acquistare azioni ICVT?
Puoi acquistare azioni iShares Convertible Bond ETF al prezzo attuale di 101.62. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 101.62 o 101.92, mentre 54 e 0.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ICVT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ICVT?
Investire in iShares Convertible Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 77.13 - 104.03 e il prezzo attuale 101.62. Molti confrontano 1.74% e 19.58% prima di effettuare ordini su 101.62 o 101.92. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ICVT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Convertible Bond ETF?
Il prezzo massimo di iShares Convertible Bond ETF nell'ultimo anno è stato 104.03. All'interno di 77.13 - 104.03, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 101.90 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Convertible Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Convertible Bond ETF?
Il prezzo più basso di iShares Convertible Bond ETF (ICVT) nel corso dell'anno è stato 77.13. Confrontandolo con gli attuali 101.62 e 77.13 - 104.03 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ICVT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ICVT?
iShares Convertible Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 101.90 e 20.83%.
- Chiusura Precedente
- 101.90
- Apertura
- 101.60
- Bid
- 101.62
- Ask
- 101.92
- Minimo
- 101.37
- Massimo
- 101.75
- Volume
- 54
- Variazione giornaliera
- -0.27%
- Variazione Mensile
- 1.74%
- Variazione Semestrale
- 19.58%
- Variazione Annuale
- 20.83%
- Agire
- -0.961 M
- Fcst
- -4.625 M
- Prev
- 3.524 M
- Agire
- -0.770 M
- Fcst
- -0.310 M
- Prev
- -0.703 M
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 4.613%
- Agire
-
- Fcst
- Prev