QuotazioniSezioni
Valute / ICVT
Tornare a Azioni

ICVT: iShares Convertible Bond ETF

101.62 USD 0.28 (0.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ICVT ha avuto una variazione del -0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 101.37 e ad un massimo di 101.75.

Segui le dinamiche di iShares Convertible Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ICVT News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ICVT oggi?

Oggi le azioni iShares Convertible Bond ETF sono prezzate a 101.62. Viene scambiato all'interno di 101.37 - 101.75, la chiusura di ieri è stata 101.90 e il volume degli scambi ha raggiunto 54. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ICVT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares Convertible Bond ETF pagano dividendi?

iShares Convertible Bond ETF è attualmente valutato a 101.62. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 20.83% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ICVT.

Come acquistare azioni ICVT?

Puoi acquistare azioni iShares Convertible Bond ETF al prezzo attuale di 101.62. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 101.62 o 101.92, mentre 54 e 0.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ICVT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ICVT?

Investire in iShares Convertible Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 77.13 - 104.03 e il prezzo attuale 101.62. Molti confrontano 1.74% e 19.58% prima di effettuare ordini su 101.62 o 101.92. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ICVT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Convertible Bond ETF?

Il prezzo massimo di iShares Convertible Bond ETF nell'ultimo anno è stato 104.03. All'interno di 77.13 - 104.03, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 101.90 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Convertible Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Convertible Bond ETF?

Il prezzo più basso di iShares Convertible Bond ETF (ICVT) nel corso dell'anno è stato 77.13. Confrontandolo con gli attuali 101.62 e 77.13 - 104.03 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ICVT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ICVT?

iShares Convertible Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 101.90 e 20.83%.

Intervallo Giornaliero
101.37 101.75
Intervallo Annuale
77.13 104.03
Chiusura Precedente
101.90
Apertura
101.60
Bid
101.62
Ask
101.92
Minimo
101.37
Massimo
101.75
Volume
54
Variazione giornaliera
-0.27%
Variazione Mensile
1.74%
Variazione Semestrale
19.58%
Variazione Annuale
20.83%
22 ottobre, mercoledì
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
-0.961 M
Fcst
-4.625 M
Prev
3.524 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.770 M
Fcst
-0.310 M
Prev
-0.703 M
16:35
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta Obbligazionaria a 20 anni
Agire
Fcst
Prev
4.613%
20:00
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev