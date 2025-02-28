- Visão do mercado
ICVT: iShares Convertible Bond ETF
A taxa do ICVT para hoje mudou para -0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 101.37 e o mais alto foi 101.75.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Convertible Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ICVT Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ICVT hoje?
Hoje iShares Convertible Bond ETF (ICVT) está avaliado em 101.62. O instrumento é negociado dentro de 101.37 - 101.75, o fechamento de ontem foi 101.90, e o volume de negociação atingiu 54. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ICVT em tempo real.
As ações de iShares Convertible Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Convertible Bond ETF está avaliado em 101.62. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 20.83% e USD. Monitore os movimentos de ICVT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ICVT?
Você pode comprar ações de iShares Convertible Bond ETF (ICVT) pelo preço atual 101.62. Ordens geralmente são executadas perto de 101.62 ou 101.92, enquanto 54 e 0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ICVT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ICVT?
Investir em iShares Convertible Bond ETF envolve considerar a faixa anual 77.13 - 104.03 e o preço atual 101.62. Muitos comparam 1.74% e 19.58% antes de enviar ordens em 101.62 ou 101.92. Estude as mudanças diárias de preço de ICVT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Convertible Bond ETF?
O maior preço de iShares Convertible Bond ETF (ICVT) no último ano foi 104.03. As ações oscilaram bastante dentro de 77.13 - 104.03, e a comparação com 101.90 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Convertible Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Convertible Bond ETF?
O menor preço de iShares Convertible Bond ETF (ICVT) no ano foi 77.13. A comparação com o preço atual 101.62 e 77.13 - 104.03 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ICVT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ICVT?
No passado iShares Convertible Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 101.90 e 20.83% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 101.90
- Open
- 101.60
- Bid
- 101.62
- Ask
- 101.92
- Low
- 101.37
- High
- 101.75
- Volume
- 54
- Mudança diária
- -0.27%
- Mudança mensal
- 1.74%
- Mudança de 6 meses
- 19.58%
- Mudança anual
- 20.83%
- Atu.
- -0.961 milh
- Projeç.
- -4.625 milh
- Prév.
- 3.524 milh
