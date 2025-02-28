- 概要
ICVT: iShares Convertible Bond ETF
ICVTの今日の為替レートは、-1.53%変化しました。日中、通貨は1あたり99.45の安値と101.75の高値で取引されました。
iShares Convertible Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
ICVT株の現在の価格は？
iShares Convertible Bond ETFの株価は本日100.34です。99.45 - 101.75内で取引され、前日の終値は101.90、取引量は1348に達しました。ICVTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Convertible Bond ETFの株は配当を出しますか？
iShares Convertible Bond ETFの現在の価格は100.34です。配当方針は会社によりますが、投資家は19.31%やUSDにも注目します。ICVTの動きはライブチャートで確認できます。
ICVT株を買う方法は？
iShares Convertible Bond ETFの株は現在100.34で購入可能です。注文は通常100.34または100.64付近で行われ、1348や-1.24%が市場の動きを示します。ICVTの最新情報はライブチャートで確認できます。
ICVT株に投資する方法は？
iShares Convertible Bond ETFへの投資では、年間の値幅77.13 - 104.03と現在の100.34を考慮します。注文は多くの場合100.34や100.64で行われる前に、0.46%や18.07%と比較されます。ICVTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Convertible Bond ETFの株の最高値は？
iShares Convertible Bond ETFの過去1年の最高値は104.03でした。77.13 - 104.03内で株価は大きく変動し、101.90と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Convertible Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Convertible Bond ETFの株の最低値は？
iShares Convertible Bond ETF(ICVT)の年間最安値は77.13でした。現在の100.34や77.13 - 104.03と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ICVTの動きはライブチャートで確認できます。
ICVTの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Convertible Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、101.90、19.31%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 101.90
- 始値
- 101.60
- 買値
- 100.34
- 買値
- 100.64
- 安値
- 99.45
- 高値
- 101.75
- 出来高
- 1.348 K
- 1日の変化
- -1.53%
- 1ヶ月の変化
- 0.46%
- 6ヶ月の変化
- 18.07%
- 1年の変化
- 19.31%
- 1.650%