ICVT: iShares Convertible Bond ETF
Der Wechselkurs von ICVT hat sich für heute um -1.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 99.45 bis zu einem Hoch von 101.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Convertible Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ICVT News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ICVT heute?
Die Aktie von iShares Convertible Bond ETF (ICVT) notiert heute bei 100.34. Sie wird innerhalb einer Spanne von 99.45 - 101.75 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 101.90 und das Handelsvolumen erreichte 1348. Das Live-Chart von ICVT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ICVT Dividenden?
iShares Convertible Bond ETF wird derzeit mit 100.34 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 19.31% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ICVT zu verfolgen.
Wie kaufe ich ICVT-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Convertible Bond ETF (ICVT) zum aktuellen Kurs von 100.34 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 100.34 oder 100.64 platziert, während 1348 und -1.24% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ICVT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ICVT-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Convertible Bond ETF müssen die jährliche Spanne 77.13 - 104.03 und der aktuelle Kurs 100.34 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.46% und 18.07%, bevor sie Orders zu 100.34 oder 100.64 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ICVT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Convertible Bond ETF?
Der höchste Kurs von iShares Convertible Bond ETF (ICVT) im vergangenen Jahr lag bei 104.03. Innerhalb von 77.13 - 104.03 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 101.90 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Convertible Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Convertible Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Convertible Bond ETF (ICVT) im Laufe des Jahres betrug 77.13. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 100.34 und der Spanne 77.13 - 104.03 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ICVT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ICVT statt?
iShares Convertible Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 101.90 und 19.31% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 101.90
- Eröffnung
- 101.60
- Bid
- 100.34
- Ask
- 100.64
- Tief
- 99.45
- Hoch
- 101.75
- Volumen
- 1.348 K
- Tagesänderung
- -1.53%
- Monatsänderung
- 0.46%
- 6-Monatsänderung
- 18.07%
- Jahresänderung
- 19.31%
