CotationsSections
Devises / ICVT
Retour à Actions

ICVT: iShares Convertible Bond ETF

101.62 USD 0.28 (0.27%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ICVT a changé de -0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 101.37 et à un maximum de 101.75.

Suivez la dynamique iShares Convertible Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ICVT Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action ICVT aujourd'hui ?

L'action iShares Convertible Bond ETF est cotée à 101.62 aujourd'hui. Elle se négocie dans 101.37 - 101.75, a clôturé hier à 101.90 et son volume d'échange a atteint 54. Le graphique en temps réel du cours de ICVT présente ces mises à jour.

L'action iShares Convertible Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares Convertible Bond ETF est actuellement valorisé à 101.62. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 20.83% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ICVT.

Comment acheter des actions ICVT ?

Vous pouvez acheter des actions iShares Convertible Bond ETF au cours actuel de 101.62. Les ordres sont généralement placés à proximité de 101.62 ou de 101.92, le 54 et le 0.02% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ICVT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action ICVT ?

Investir dans iShares Convertible Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 77.13 - 104.03 et le prix actuel 101.62. Beaucoup comparent 1.74% et 19.58% avant de passer des ordres à 101.62 ou 101.92. Consultez le graphique du cours de ICVT en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Convertible Bond ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares Convertible Bond ETF l'année dernière était 104.03. Au cours de 77.13 - 104.03, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 101.90 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Convertible Bond ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Convertible Bond ETF ?

Le cours le plus bas de iShares Convertible Bond ETF (ICVT) sur l'année a été 77.13. Sa comparaison avec 101.62 et 77.13 - 104.03 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ICVT sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action ICVT a-t-elle été divisée ?

iShares Convertible Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 101.90 et 20.83% après les opérations sur titres.

Range quotidien
101.37 101.75
Range Annuel
77.13 104.03
Clôture Précédente
101.90
Ouverture
101.60
Bid
101.62
Ask
101.92
Plus Bas
101.37
Plus Haut
101.75
Volume
54
Changement quotidien
-0.27%
Changement Mensuel
1.74%
Changement à 6 Mois
19.58%
Changement Annuel
20.83%
22 octobre, mercredi
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.961 M
Fcst
-4.625 M
Prev
3.524 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
-0.770 M
Fcst
-0.310 M
Prev
-0.703 M
16:35
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
La vente aux enchères d’obligations à 20 ans
Act
Fcst
Prev
4.613%
20:00
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev