ICVT: iShares Convertible Bond ETF

101.62 USD 0.28 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ICVT за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 101.37, а максимальная — 101.75.

Следите за динамикой iShares Convertible Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ICVT сегодня?

iShares Convertible Bond ETF (ICVT) сегодня оценивается на уровне 101.62. Инструмент торгуется в пределах 101.37 - 101.75, вчерашнее закрытие составило 101.90, а торговый объем достиг 54. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ICVT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Convertible Bond ETF?

iShares Convertible Bond ETF в настоящее время оценивается в 101.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.83% и USD. Отслеживайте движения ICVT на графике в реальном времени.

Как купить акции ICVT?

Вы можете купить акции iShares Convertible Bond ETF (ICVT) по текущей цене 101.62. Ордера обычно размещаются около 101.62 или 101.92, тогда как 54 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ICVT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ICVT?

Инвестирование в iShares Convertible Bond ETF предполагает учет годового диапазона 77.13 - 104.03 и текущей цены 101.62. Многие сравнивают 1.74% и 19.58% перед размещением ордеров на 101.62 или 101.92. Изучайте ежедневные изменения цены ICVT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Convertible Bond ETF?

Самая высокая цена iShares Convertible Bond ETF (ICVT) за последний год составила 104.03. Акции заметно колебались в пределах 77.13 - 104.03, сравнение с 101.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Convertible Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Convertible Bond ETF?

Самая низкая цена iShares Convertible Bond ETF (ICVT) за год составила 77.13. Сравнение с текущими 101.62 и 77.13 - 104.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ICVT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ICVT?

В прошлом iShares Convertible Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 101.90 и 20.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
101.37 101.75
Годовой диапазон
77.13 104.03
Предыдущее закрытие
101.90
Open
101.60
Bid
101.62
Ask
101.92
Low
101.37
High
101.75
Объем
54
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
1.74%
6-месячное изменение
19.58%
Годовое изменение
20.83%
