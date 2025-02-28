- Обзор рынка
ICVT: iShares Convertible Bond ETF
Курс ICVT за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 101.37, а максимальная — 101.75.
Следите за динамикой iShares Convertible Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ICVT
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ICVT сегодня?
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) сегодня оценивается на уровне 101.62. Инструмент торгуется в пределах 101.37 - 101.75, вчерашнее закрытие составило 101.90, а торговый объем достиг 54. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ICVT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Convertible Bond ETF?
iShares Convertible Bond ETF в настоящее время оценивается в 101.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.83% и USD. Отслеживайте движения ICVT на графике в реальном времени.
Как купить акции ICVT?
Вы можете купить акции iShares Convertible Bond ETF (ICVT) по текущей цене 101.62. Ордера обычно размещаются около 101.62 или 101.92, тогда как 54 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ICVT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ICVT?
Инвестирование в iShares Convertible Bond ETF предполагает учет годового диапазона 77.13 - 104.03 и текущей цены 101.62. Многие сравнивают 1.74% и 19.58% перед размещением ордеров на 101.62 или 101.92. Изучайте ежедневные изменения цены ICVT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Convertible Bond ETF?
Самая высокая цена iShares Convertible Bond ETF (ICVT) за последний год составила 104.03. Акции заметно колебались в пределах 77.13 - 104.03, сравнение с 101.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Convertible Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Convertible Bond ETF?
Самая низкая цена iShares Convertible Bond ETF (ICVT) за год составила 77.13. Сравнение с текущими 101.62 и 77.13 - 104.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ICVT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ICVT?
В прошлом iShares Convertible Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 101.90 и 20.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 101.90
- Open
- 101.60
- Bid
- 101.62
- Ask
- 101.92
- Low
- 101.37
- High
- 101.75
- Объем
- 54
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 1.74%
- 6-месячное изменение
- 19.58%
- Годовое изменение
- 20.83%
- Акт.
- -0.961 млн
- Прог.
- -4.625 млн
- Пред.
- 3.524 млн
- Акт.
- -0.770 млн
- Прог.
- -0.310 млн
- Пред.
- -0.703 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.613%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.