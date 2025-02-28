FiyatlarBölümler
Dövizler / ICFI
Geri dön - Hisse senetleri

ICFI: ICF International Inc

95.19 USD 2.58 (2.64%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ICFI fiyatı bugün -2.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 95.00 ve Yüksek fiyatı olarak 98.68 aralığında işlem gördü.

ICF International Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ICFI haberleri

Günlük aralık
95.00 98.68
Yıllık aralık
75.97 179.67
Önceki kapanış
97.77
Açılış
97.92
Satış
95.19
Alış
95.49
Düşük
95.00
Yüksek
98.68
Hacim
261
Günlük değişim
-2.64%
Aylık değişim
-2.68%
6 aylık değişim
11.99%
Yıllık değişim
-42.57%
21 Eylül, Pazar