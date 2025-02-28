Валюты / ICFI
ICFI: ICF International Inc
100.58 USD 0.88 (0.88%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ICFI за сегодня изменился на 0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.05, а максимальная — 101.00.
Следите за динамикой ICF International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
99.05 101.00
Годовой диапазон
75.97 179.67
- Предыдущее закрытие
- 99.70
- Open
- 99.70
- Bid
- 100.58
- Ask
- 100.88
- Low
- 99.05
- High
- 101.00
- Объем
- 561
- Дневное изменение
- 0.88%
- Месячное изменение
- 2.83%
- 6-месячное изменение
- 18.33%
- Годовое изменение
- -39.31%
