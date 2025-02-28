通貨 / ICFI
ICFI: ICF International Inc
97.77 USD 1.16 (1.20%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ICFIの今日の為替レートは、1.20%変化しました。日中、通貨は1あたり96.34の安値と98.49の高値で取引されました。
ICF International Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
96.34 98.49
1年のレンジ
75.97 179.67
- 以前の終値
- 96.61
- 始値
- 96.81
- 買値
- 97.77
- 買値
- 98.07
- 安値
- 96.34
- 高値
- 98.49
- 出来高
- 293
- 1日の変化
- 1.20%
- 1ヶ月の変化
- -0.04%
- 6ヶ月の変化
- 15.02%
- 1年の変化
- -41.01%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K