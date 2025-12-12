IBTA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Ibotta, Inc. hisse senedi 22.12 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 22.12 - 22.25 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 22.07 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 60 değerine ulaştı. IBTA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Ibotta, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Ibotta, Inc. hisse senedi şu anda 22.12 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -66.63% ve USD değerlerini izler. IBTA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IBTA hisse senedi nasıl alınır? Ibotta, Inc. hisselerini şu anki 22.12 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 22.12 ve Ask 22.42 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 60 ve günlük değişim oranı -0.32% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IBTA fiyat hareketlerini takip edin.

IBTA hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Ibotta, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 22.03 - 76.00 ve mevcut fiyatı 22.12 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 22.12 veya Ask 22.42 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -6.03% ve 6 aylık değişim oranı -39.76% değerlerini karşılaştırır. IBTA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Ibotta, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Ibotta, Inc. hisse senedi yıllık olarak 76.00 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 22.03 - 76.00). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 22.07 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Ibotta, Inc. performansını takip edin.

Ibotta, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Ibotta, Inc. (IBTA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 22.03 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 22.12 ve hareket ettiği yıllık aralık 22.03 - 76.00 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IBTA fiyat hareketlerini izleyin.