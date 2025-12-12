- Panoramica
IBTA: Ibotta, Inc.
Il tasso di cambio IBTA ha avuto una variazione del 0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.02 e ad un massimo di 22.71.
Segui le dinamiche di Ibotta, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IBTA oggi?
Oggi le azioni Ibotta, Inc. sono prezzate a 22.13. Viene scambiato all'interno di 22.02 - 22.71, la chiusura di ieri è stata 22.07 e il volume degli scambi ha raggiunto 357. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IBTA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Ibotta, Inc. pagano dividendi?
Ibotta, Inc. è attualmente valutato a 22.13. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -66.61% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IBTA.
Come acquistare azioni IBTA?
Puoi acquistare azioni Ibotta, Inc. al prezzo attuale di 22.13. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.13 o 22.43, mentre 357 e -1.64% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IBTA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IBTA?
Investire in Ibotta, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 22.03 - 76.00 e il prezzo attuale 22.13. Molti confrontano -5.99% e -39.73% prima di effettuare ordini su 22.13 o 22.43. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IBTA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Ibotta, Inc.?
Il prezzo massimo di Ibotta, Inc. nell'ultimo anno è stato 76.00. All'interno di 22.03 - 76.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.07 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ibotta, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Ibotta, Inc.?
Il prezzo più basso di Ibotta, Inc. (IBTA) nel corso dell'anno è stato 22.03. Confrontandolo con gli attuali 22.13 e 22.03 - 76.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IBTA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IBTA?
Ibotta, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.07 e -66.61%.
- Chiusura Precedente
- 22.07
- Apertura
- 22.50
- Bid
- 22.13
- Ask
- 22.43
- Minimo
- 22.02
- Massimo
- 22.71
- Volume
- 357
- Variazione giornaliera
- 0.27%
- Variazione Mensile
- -5.99%
- Variazione Semestrale
- -39.73%
- Variazione Annuale
- -66.61%
