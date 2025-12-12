QuotazioniSezioni
IBTA
IBTA: Ibotta, Inc.

22.13 USD 0.06 (0.27%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio IBTA ha avuto una variazione del 0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.02 e ad un massimo di 22.71.

Segui le dinamiche di Ibotta, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni IBTA oggi?

Oggi le azioni Ibotta, Inc. sono prezzate a 22.13. Viene scambiato all'interno di 22.02 - 22.71, la chiusura di ieri è stata 22.07 e il volume degli scambi ha raggiunto 357. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IBTA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Ibotta, Inc. pagano dividendi?

Ibotta, Inc. è attualmente valutato a 22.13. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -66.61% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IBTA.

Come acquistare azioni IBTA?

Puoi acquistare azioni Ibotta, Inc. al prezzo attuale di 22.13. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.13 o 22.43, mentre 357 e -1.64% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IBTA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni IBTA?

Investire in Ibotta, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 22.03 - 76.00 e il prezzo attuale 22.13. Molti confrontano -5.99% e -39.73% prima di effettuare ordini su 22.13 o 22.43. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IBTA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Ibotta, Inc.?

Il prezzo massimo di Ibotta, Inc. nell'ultimo anno è stato 76.00. All'interno di 22.03 - 76.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.07 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ibotta, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Ibotta, Inc.?

Il prezzo più basso di Ibotta, Inc. (IBTA) nel corso dell'anno è stato 22.03. Confrontandolo con gli attuali 22.13 e 22.03 - 76.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IBTA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IBTA?

Ibotta, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.07 e -66.61%.

Intervallo Giornaliero
22.02 22.71
Intervallo Annuale
22.02 76.00
Chiusura Precedente
22.07
Apertura
22.50
Bid
22.13
Ask
22.43
Minimo
22.02
Massimo
22.71
Volume
357
Variazione giornaliera
0.27%
Variazione Mensile
-5.99%
Variazione Semestrale
-39.73%
Variazione Annuale
-66.61%
