IBTA: Ibotta, Inc.
A taxa do IBTA para hoje mudou para 0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.02 e o mais alto foi 22.71.
Veja a dinâmica do par de moedas Ibotta, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IBTA hoje?
Hoje Ibotta, Inc. (IBTA) está avaliado em 22.13. O instrumento é negociado dentro de 22.02 - 22.71, o fechamento de ontem foi 22.07, e o volume de negociação atingiu 357. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IBTA em tempo real.
As ações de Ibotta, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Ibotta, Inc. está avaliado em 22.13. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -66.61% e USD. Monitore os movimentos de IBTA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IBTA?
Você pode comprar ações de Ibotta, Inc. (IBTA) pelo preço atual 22.13. Ordens geralmente são executadas perto de 22.13 ou 22.43, enquanto 357 e -1.64% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IBTA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IBTA?
Investir em Ibotta, Inc. envolve considerar a faixa anual 21.95 - 76.00 e o preço atual 22.13. Muitos comparam -5.99% e -39.73% antes de enviar ordens em 22.13 ou 22.43. Estude as mudanças diárias de preço de IBTA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Ibotta, Inc.?
O maior preço de Ibotta, Inc. (IBTA) no último ano foi 76.00. As ações oscilaram bastante dentro de 21.95 - 76.00, e a comparação com 22.07 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ibotta, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Ibotta, Inc.?
O menor preço de Ibotta, Inc. (IBTA) no ano foi 21.95. A comparação com o preço atual 22.13 e 21.95 - 76.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IBTA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IBTA?
No passado Ibotta, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.07 e -66.61% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.07
- Open
- 22.50
- Bid
- 22.13
- Ask
- 22.43
- Low
- 22.02
- High
- 22.71
- Volume
- 357
- Mudança diária
- 0.27%
- Mudança mensal
- -5.99%
- Mudança de 6 meses
- -39.73%
- Mudança anual
- -66.61%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.