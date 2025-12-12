КотировкиРазделы
IBTA: Ibotta, Inc.

22.09 USD 0.02 (0.09%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IBTA за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.95, а максимальная — 22.71.

Следите за динамикой Ibotta, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IBTA сегодня?

Ibotta, Inc. (IBTA) сегодня оценивается на уровне 22.09. Инструмент торгуется в пределах 21.95 - 22.71, вчерашнее закрытие составило 22.07, а торговый объем достиг 441. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IBTA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ibotta, Inc.?

Ibotta, Inc. в настоящее время оценивается в 22.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -66.67% и USD. Отслеживайте движения IBTA на графике в реальном времени.

Как купить акции IBTA?

Вы можете купить акции Ibotta, Inc. (IBTA) по текущей цене 22.09. Ордера обычно размещаются около 22.09 или 22.39, тогда как 441 и -1.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IBTA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IBTA?

Инвестирование в Ibotta, Inc. предполагает учет годового диапазона 21.95 - 76.00 и текущей цены 22.09. Многие сравнивают -6.16% и -39.84% перед размещением ордеров на 22.09 или 22.39. Изучайте ежедневные изменения цены IBTA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Ibotta, Inc.?

Самая высокая цена Ibotta, Inc. (IBTA) за последний год составила 76.00. Акции заметно колебались в пределах 21.95 - 76.00, сравнение с 22.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ibotta, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Ibotta, Inc.?

Самая низкая цена Ibotta, Inc. (IBTA) за год составила 21.95. Сравнение с текущими 22.09 и 21.95 - 76.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IBTA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IBTA?

В прошлом Ibotta, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.07 и -66.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.95 22.71
Годовой диапазон
21.95 76.00
Предыдущее закрытие
22.07
Open
22.50
Bid
22.09
Ask
22.39
Low
21.95
High
22.71
Объем
441
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
-6.16%
6-месячное изменение
-39.84%
Годовое изменение
-66.67%
