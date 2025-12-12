CotationsSections
Devises / IBTA
IBTA: Ibotta, Inc.

21.80 USD 0.27 (1.22%)
Secteur: Autres Symboles Base: Dollar américain Devise de profit: Dollar américain

Le taux de change de IBTA a changé de -1.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.79 et à un maximum de 22.71.

Suivez la dynamique Ibotta, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action IBTA aujourd'hui ?

L'action Ibotta, Inc. est cotée à 21.80 aujourd'hui. Elle se négocie dans 21.79 - 22.71, a clôturé hier à 22.07 et son volume d'échange a atteint 513. Le graphique en temps réel du cours de IBTA présente ces mises à jour.

L'action Ibotta, Inc. verse-t-elle des dividendes ?

Ibotta, Inc. est actuellement valorisé à 21.80.

Comment acheter des actions IBTA ?

Vous pouvez acheter des actions Ibotta, Inc. au cours actuel de 21.80.

Comment investir dans l'action IBTA ?

Investir dans Ibotta, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.79 - 76.00 et le prix actuel 21.80.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Ibotta, Inc. ?

Le cours le plus élevé de Ibotta, Inc. l'année dernière était 76.00. Au cours de 21.79 - 76.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 22.07 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Ibotta, Inc. sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Ibotta, Inc. ?

Le cours le plus bas de Ibotta, Inc. (IBTA) sur l'année a été 21.79. Sa comparaison avec 21.80 et 21.79 - 76.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IBTA sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action IBTA a-t-elle été divisée ?

Ibotta, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé.

Range quotidien
21.79 22.71
Range Annuel
21.79 76.00
Clôture Précédente
22.07
Ouverture
22.50
Bid
21.80
Ask
22.10
Plus Bas
21.79
Plus Haut
22.71
Volume
513
Changement quotidien
-1.22%
Changement Mensuel
-7.39%
Changement à 6 Mois
-40.63%
Changement Annuel
-67.11%
