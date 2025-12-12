- Übersicht
IBTA: Ibotta, Inc.
Der Wechselkurs von IBTA hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.02 bis zu einem Hoch von 22.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ibotta, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IBTA heute?
Die Aktie von Ibotta, Inc. (IBTA) notiert heute bei 22.13. Sie wird innerhalb einer Spanne von 22.02 - 22.71 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.07 und das Handelsvolumen erreichte 357. Das Live-Chart von IBTA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IBTA Dividenden?
Ibotta, Inc. wird derzeit mit 22.13 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -66.61% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IBTA zu verfolgen.
Wie kaufe ich IBTA-Aktien?
Sie können Aktien von Ibotta, Inc. (IBTA) zum aktuellen Kurs von 22.13 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.13 oder 22.43 platziert, während 357 und -1.64% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IBTA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IBTA-Aktien?
Bei einer Investition in Ibotta, Inc. müssen die jährliche Spanne 22.03 - 76.00 und der aktuelle Kurs 22.13 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -5.99% und -39.73%, bevor sie Orders zu 22.13 oder 22.43 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IBTA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Ibotta, Inc.?
Der höchste Kurs von Ibotta, Inc. (IBTA) im vergangenen Jahr lag bei 76.00. Innerhalb von 22.03 - 76.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.07 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ibotta, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Ibotta, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Ibotta, Inc. (IBTA) im Laufe des Jahres betrug 22.03. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.13 und der Spanne 22.03 - 76.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IBTA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IBTA statt?
Ibotta, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.07 und -66.61% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.07
- Eröffnung
- 22.50
- Bid
- 22.13
- Ask
- 22.43
- Tief
- 22.02
- Hoch
- 22.71
- Volumen
- 357
- Tagesänderung
- 0.27%
- Monatsänderung
- -5.99%
- 6-Monatsänderung
- -39.73%
- Jahresänderung
- -66.61%
