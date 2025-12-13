IBTA股票今天的价格是多少？ Ibotta, Inc.股票今天的定价为21.39。它在21.34 - 22.71范围内交易，昨天的收盘价为22.07，交易量达到700。IBTA的实时价格图表显示了这些更新。

Ibotta, Inc.股票是否支付股息？ Ibotta, Inc.目前的价值为21.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-67.73%和USD。实时查看图表以跟踪IBTA走势。

如何购买IBTA股票？ 您可以以21.39的当前价格购买Ibotta, Inc.股票。订单通常设置在21.39或21.69附近，而700和-4.93%显示市场活动。立即关注IBTA的实时图表更新。

如何投资IBTA股票？ 投资Ibotta, Inc.需要考虑年度范围21.34 - 76.00和当前价格21.39。许多人在以21.39或21.69下订单之前，会比较-9.13%和。实时查看IBTA价格图表，了解每日变化。

Ibotta, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Ibotta, Inc.的最高价格是76.00。在21.34 - 76.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ibotta, Inc.的绩效。

Ibotta, Inc.股票的最低价格是多少？ Ibotta, Inc.（IBTA）的最低价格为21.34。将其与当前的21.39和21.34 - 76.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。