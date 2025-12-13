IBTA: Ibotta, Inc.
今日IBTA汇率已更改-3.08%。当日，交易品种以低点21.34和高点22.71进行交易。
关注Ibotta, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
IBTA股票今天的价格是多少？
Ibotta, Inc.股票今天的定价为21.39。它在21.34 - 22.71范围内交易，昨天的收盘价为22.07，交易量达到700。IBTA的实时价格图表显示了这些更新。
Ibotta, Inc.股票是否支付股息？
Ibotta, Inc.目前的价值为21.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-67.73%和USD。实时查看图表以跟踪IBTA走势。
如何购买IBTA股票？
您可以以21.39的当前价格购买Ibotta, Inc.股票。订单通常设置在21.39或21.69附近，而700和-4.93%显示市场活动。立即关注IBTA的实时图表更新。
如何投资IBTA股票？
投资Ibotta, Inc.需要考虑年度范围21.34 - 76.00和当前价格21.39。许多人在以21.39或21.69下订单之前，会比较-9.13%和。实时查看IBTA价格图表，了解每日变化。
Ibotta, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Ibotta, Inc.的最高价格是76.00。在21.34 - 76.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ibotta, Inc.的绩效。
Ibotta, Inc.股票的最低价格是多少？
Ibotta, Inc.（IBTA）的最低价格为21.34。将其与当前的21.39和21.34 - 76.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IBTA股票是什么时候拆分的？
Ibotta, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.07和-67.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.07
- 开盘价
- 22.50
- 卖价
- 21.39
- 买价
- 21.69
- 最低价
- 21.34
- 最高价
- 22.71
- 交易量
- 700
- 日变化
- -3.08%
- 月变化
- -9.13%
- 6个月变化
- -41.75%
- 年变化
- -67.73%