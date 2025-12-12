- 概要
IBTA: アイボッタ
IBTAの今日の為替レートは、-1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり21.79の安値と22.71の高値で取引されました。
アイボッタダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
IBTA株の現在の価格は？
アイボッタの株価は本日21.80です。21.79 - 22.71内で取引され、前日の終値は22.07、取引量は513に達しました。IBTAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
アイボッタの株は配当を出しますか？
アイボッタの現在の価格は21.80です。配当方針は会社によりますが、投資家は-67.11%やUSDにも注目します。IBTAの動きはライブチャートで確認できます。
IBTA株を買う方法は？
アイボッタの株は現在21.80で購入可能です。注文は通常21.80または22.10付近で行われ、513や-3.11%が市場の動きを示します。IBTAの最新情報はライブチャートで確認できます。
IBTA株に投資する方法は？
アイボッタへの投資では、年間の値幅21.79 - 76.00と現在の21.80を考慮します。注文は多くの場合21.80や22.10で行われる前に、-7.39%や-40.63%と比較されます。IBTAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
アイボッタの株の最高値は？
アイボッタの過去1年の最高値は76.00でした。21.79 - 76.00内で株価は大きく変動し、22.07と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。アイボッタのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
アイボッタの株の最低値は？
アイボッタ(IBTA)の年間最安値は21.79でした。現在の21.80や21.79 - 76.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IBTAの動きはライブチャートで確認できます。
IBTAの株式分割はいつ行われましたか？
アイボッタは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.07、-67.11%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.07
- 始値
- 22.50
- 買値
- 21.80
- 買値
- 22.10
- 安値
- 21.79
- 高値
- 22.71
- 出来高
- 513
- 1日の変化
- -1.22%
- 1ヶ月の変化
- -7.39%
- 6ヶ月の変化
- -40.63%
- 1年の変化
- -67.11%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
