IBTA: アイボッタ

21.80 USD 0.27 (1.22%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

IBTAの今日の為替レートは、-1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり21.79の安値と22.71の高値で取引されました。

アイボッタダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

IBTA株の現在の価格は？

アイボッタの株価は本日21.80です。21.79 - 22.71内で取引され、前日の終値は22.07、取引量は513に達しました。IBTAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

アイボッタの株は配当を出しますか？

アイボッタの現在の価格は21.80です。配当方針は会社によりますが、投資家は-67.11%やUSDにも注目します。IBTAの動きはライブチャートで確認できます。

IBTA株を買う方法は？

アイボッタの株は現在21.80で購入可能です。注文は通常21.80または22.10付近で行われ、513や-3.11%が市場の動きを示します。IBTAの最新情報はライブチャートで確認できます。

IBTA株に投資する方法は？

アイボッタへの投資では、年間の値幅21.79 - 76.00と現在の21.80を考慮します。注文は多くの場合21.80や22.10で行われる前に、-7.39%や-40.63%と比較されます。IBTAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

アイボッタの株の最高値は？

アイボッタの過去1年の最高値は76.00でした。21.79 - 76.00内で株価は大きく変動し、22.07と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。アイボッタのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

アイボッタの株の最低値は？

アイボッタ(IBTA)の年間最安値は21.79でした。現在の21.80や21.79 - 76.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IBTAの動きはライブチャートで確認できます。

IBTAの株式分割はいつ行われましたか？

アイボッタは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.07、-67.11%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.79 22.71
1年のレンジ
21.79 76.00
以前の終値
22.07
始値
22.50
買値
21.80
買値
22.10
安値
21.79
高値
22.71
出来高
513
1日の変化
-1.22%
1ヶ月の変化
-7.39%
6ヶ月の変化
-40.63%
1年の変化
-67.11%
