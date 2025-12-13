- Panorámica
IBTA: Ibotta, Inc.
El tipo de cambio de IBTA de hoy ha cambiado un -3.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.34, mientras que el máximo ha alcanzado 22.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ibotta, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de IBTA hoy?
Ibotta, Inc. (IBTA) se evalúa hoy en 21.39. El instrumento se negocia dentro de 21.34 - 22.71; el cierre de ayer ha sido 22.07 y el volumen comercial ha alcanzado 700. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IBTA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Ibotta, Inc.?
Ibotta, Inc. se evalúa actualmente en 21.39. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -67.73% y USD. Monitoree los movimientos de IBTA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de IBTA?
Puede comprar acciones de Ibotta, Inc. (IBTA) al precio actual de 21.39. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.39 o 21.69, mientras que 700 y -4.93% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IBTA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de IBTA?
Invertir en Ibotta, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 21.34 - 76.00 y el precio actual 21.39. Muchos comparan -9.13% y -41.75% antes de colocar órdenes en 21.39 o 21.69. Estudie los cambios diarios de precios de IBTA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Ibotta, Inc.?
El precio más alto de Ibotta, Inc. (IBTA) en el último año ha sido 76.00. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.34 - 76.00, una comparación con 22.07 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Ibotta, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Ibotta, Inc.?
El precio más bajo de Ibotta, Inc. (IBTA) para el año ha sido 21.34. La comparación con los actuales 21.39 y 21.34 - 76.00 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IBTA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IBTA?
En el pasado, Ibotta, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.07 y -67.73% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 22.07
- Open
- 22.50
- Bid
- 21.39
- Ask
- 21.69
- Low
- 21.34
- High
- 22.71
- Volumen
- 700
- Cambio diario
- -3.08%
- Cambio mensual
- -9.13%
- Cambio a 6 meses
- -41.75%
- Cambio anual
- -67.73%