Dövizler / IBP
IBP: Installed Building Products Inc
259.65 USD 4.09 (1.55%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IBP fiyatı bugün -1.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 254.10 ve Yüksek fiyatı olarak 263.02 aralığında işlem gördü.
Installed Building Products Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
254.10 263.02
Yıllık aralık
150.86 279.99
- Önceki kapanış
- 263.74
- Açılış
- 262.41
- Satış
- 259.65
- Alış
- 259.95
- Düşük
- 254.10
- Yüksek
- 263.02
- Hacim
- 708
- Günlük değişim
- -1.55%
- Aylık değişim
- 3.23%
- 6 aylık değişim
- 51.43%
- Yıllık değişim
- 6.11%
21 Eylül, Pazar