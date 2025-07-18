KurseKategorien
IBP: Installed Building Products Inc

263.74 USD 4.94 (1.91%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IBP hat sich für heute um 1.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 256.52 bis zu einem Hoch von 264.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die Installed Building Products Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
256.52 264.80
Jahresspanne
150.86 279.99
Vorheriger Schlusskurs
258.80
Eröffnung
260.28
Bid
263.74
Ask
264.04
Tief
256.52
Hoch
264.80
Volumen
336
Tagesänderung
1.91%
Monatsänderung
4.85%
6-Monatsänderung
53.82%
Jahresänderung
7.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K