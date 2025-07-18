Währungen / IBP
IBP: Installed Building Products Inc
263.74 USD 4.94 (1.91%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IBP hat sich für heute um 1.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 256.52 bis zu einem Hoch von 264.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Installed Building Products Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
256.52 264.80
Jahresspanne
150.86 279.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 258.80
- Eröffnung
- 260.28
- Bid
- 263.74
- Ask
- 264.04
- Tief
- 256.52
- Hoch
- 264.80
- Volumen
- 336
- Tagesänderung
- 1.91%
- Monatsänderung
- 4.85%
- 6-Monatsänderung
- 53.82%
- Jahresänderung
- 7.79%
